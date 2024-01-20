Одежда антрацитово-серого цвета, плиссированные юбки и пончо с принтом: десять уютных и стильных январских образов

Многие люди считают, что зимой следует выбирать между красотой и комфортом. Но, на самом деле, эти понятия не являются взаимоисключающими. Давайте рассмотрим несколько стильных и в то же время уютных образов на январь, в которых вы будете просто потрясающе выглядеть в любой ситуации.

Черно-белая классика

Каким бы ни был сезон, есть одно безошибочное сочетание, с которым вы можете добиться успеха, куда бы вы ни пошли: черно-белое. Сочетайте кашемировый джемпер с расклешенными брюками и дополните ансамбль сдержанными аксессуарами. Это потрясающий образ для деловых мероприятий и дружеских встреч.

Меховой жилет

Жилет из объемного синтетического меза – это очень привлекательная одежда для холодного времени года. Сочетайте его с романтической стильной рубашкой и женственными облегающими джинсами.

Универсальный серый

Антрацитово-серый цвет является универсальным для холодного времени года. Возможно, вам покажется скучным облачиться в серый с ног до головы, но это лишь на первый взгляд. Если вы поиграете с разными текстурами, получится нечто очень интересное.

Плиссированная юбка

Юбки-миди сейчас очень популярны. В этом сезоне особенно актуальны модели из белой плиссированной ткани. Такая юбка будет отлично смотреться с двубортным шерстяным жакетом. Получится образ благородной леди, который приведет окружающих в восторг.

Уютный плащ

Самой популярной верхней одеждой этого января является удобная накидка-пончо с бахромой. Вы можете носить его с водолазкой, джинсами и кроссовками. Пусть все будет выдержано в схожей цветовой гамме.

Длинный кардиган

Если вы любите классические универсальные образы, обзаведитесь длинным вязаным кардиганом, который согреет в холодные январские дни и придаст образу женственности. Чтобы выглядеть более дерзко, наденьте джинсы прямого кроя и дополните ансамбль молодежной бейсболкой.

Белый образ

Сочетать разные вещи белого цвета в одном наряде – это удачное решение. Если в холодное время года вы откажетесь от темных тонов, то продемонстрируете свою оригинальность и утонченность.

Универсальная классика

Нет ничего более выигрышного для теплого времени года, чем уютный вязаный свитер оверсайз и широкие джинсы на флисе. В таком образе вы будете чувствовать себя комфортно и максимально уверенно. Наденьте под свитер трикотажный топ, чтобы было еще теплее.

Аристократическая клетка

На протяжении десятилетий пончо с принтом были частью гардероба английских принцесс и королев, и теперь они возвращаются в моду. Сделайте ставку на разноцветную клетку и сочетайте эту одежду с оригинальными кроссовками, украшенными пайетками. Получится смелый образ, который непременно привлечет внимание.

Для суровых морозов

В те морозные дни, когда столбики термометров опускаются ниже минус десяти, и начинает валить снег, важно одеться максимально тепло. Но в то же время это должно быть красиво. Выбирайте длинное пальто коричневого или бежевого оттенка. Сочетайте его со светлой шапкой-ушанкой из меха и такими же оригинальными светлыми сапогами.