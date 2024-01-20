Ногти-бантики – свежий маникюрный тренд зимы 2024: особенности нейл-арта и самые модные дизайны

Каждый сезон маникюр радует нас новыми тенденциями, превращающими наши руки в настоящую приманку для глаз. Конечно, темные и насыщенные цвета – это классика холодного времени года. Но время от времени возникает тяга к чему-то новому и освежающему, не так ли? Дизайн ногтей с бантиком идеально подойдет для того, чтобы бросить вызов унылой зимней погоде в 2024 году, и сразу поднимет настроение!

На каждый день

Французский маникюр – настоящая классика красоты, которая, наверное, никогда не выйдет из моды! Конечно, этой зимой французский маникюр по-прежнему будет актуален, но с милой обновкой. Если вам нравится что-то более игривое и девчачье, можно дополнить дизайн ногтей бантиком.

Если вы не любительница ярких образов, вам понравится более нежный вариант ногтей-бантиков. Пастельно-розовый маникюр прекрасен сам по себе. Небольшие бантики придают дизайну ногтей дополнительный гламур, а образ излучает неподвластную времени элегантность.

Красивый и яркий маникюр – отличный способ встретить солнечную погоду и мгновенно поднять настроение. Так что смело используйте любой яркий цвет и дополняйте дизайн ногтей бантиками разных оттенков.

Ярко-красный — классический цвет лака для ногтей и воплощение страсти. Не волнуйтесь – не ошибетесь!

Праздничные варианты

Иногда самые маленькие вещи имеют самое большое значение, а милые украшения выводят французский маникюр на совершенно новый уровень. Цвет бантов – исключительно дело вкуса. Будь то золото для придания гламура или ярко-красный цвет для Дня святого Валентина — ногти с бантиками всегда привлекают внимание!

Вы собрались замуж? Помимо правильного макияжа, правильный маникюр также является одной из тех маленьких деталей, которые полностью завершают ваш свадебный образ. Конечно, французский маникюр — всегда хороший выбор, но почему бы не попробовать что-нибудь посмелее? Ногти-бантики с мелким жемчугом выглядят эффектно и идеально подходят для тех невест, которые любят выделяться из толпы.

Тенденции маникюра 2024 года побуждают нас выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое. Если вы не поклонница минималистичного образа, то этот тренд маникюра для вас! Интересный, яркий и привлекающий внимание – 3D-ноготки – новый фаворит зимы!

Чтобы добиться этого трехмерного вида, используйте смесь разных типов лака для ногтей. Например, шеллак сочетается с искусственными ногтями и обычными лаками для ногтей, а 3D-ногти можно создавать разными способами. 3D-аксессуары и украшения, такие как бантики, придают дизайну ногтей больше объема и превращают наши ногти в настоящую приманку для глаз.