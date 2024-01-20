 

Врач Разаренова рассказала о пользе капусты в профилактике рака

20.01.2024, 18:10, Разное
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Гастроэнтеролог Александра Разаренова пояснила о том, как капуста может содействовать профилактике рака и улучшению общего состояния здоровья.

Капуста – источник микроэлементов, способных укрепить здоровье. Этот продукт снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает иммунитет и помогает пищеварению, а также поддерживает кожу в хорошем состоянии.

Глюкозинолаты, содержащиеся в капусте, создают сульфорафан, имеющий противовоспалительное действие и способствующий профилактике рака.

Капуста богата питательными веществами, при этом ее калорийность довольно низкая. Сырой овощ особенно полезен, так как обогащает организм питательными веществами и обладает противовоспалительными свойствами.

Витаминов в капусте в три раза больше, чем в томатах, включая витамины С, Е и бета-каротин, которые являются мощными антиоксидантами, замедляющими старение клеток.

Капуста содержит пищевые волокна, помогающие выводить токсины и ускоряющие пищеварение. Антоцианы помогают уменьшить воспаление и способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы.

Фитостеролы и нерастворимая клетчатка в капусте поддерживают пищеварительный тракт и бактерии, необходимые для иммунной системы.


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