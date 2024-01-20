Маракуйю признали одним из самых полезных экзотических фруктов
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Как сообщает издание HealthShots, маракуйя, содержащая большое количество витаминов и антиоксидантов, способствующих укреплению иммунитета и минимизирующих риски развития целого ряда хронических болезней, можно назвать одним из наиболее полезных экзотических фруктов.
Фрукт обладает невысоким гликемическим индексом, что позволяет употреблять маракуйю лицам, страдающим сахарным диабетом, а высокая степень содержания клетчатки оказывает позитивное влияние на работу пищеварительной системы, поддерживает работу сердечно-сосудистой системы и предотвращает развитие холестериновых бляшек.
Кроме того, маракуйя, учитывая высокое содержание калия, может нормализовать давление.
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