Маракуйю признали одним из самых полезных экзотических фруктов

Как сообщает издание HealthShots, маракуйя, содержащая большое количество витаминов и антиоксидантов, способствующих укреплению иммунитета и минимизирующих риски развития целого ряда хронических болезней, можно назвать одним из наиболее полезных экзотических фруктов.

Фрукт обладает невысоким гликемическим индексом, что позволяет употреблять маракуйю лицам, страдающим сахарным диабетом, а высокая степень содержания клетчатки оказывает позитивное влияние на работу пищеварительной системы, поддерживает работу сердечно-сосудистой системы и предотвращает развитие холестериновых бляшек.

Кроме того, маракуйя, учитывая высокое содержание калия, может нормализовать давление.