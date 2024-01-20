HMD Global прекратит выпуск смартфонов Nokia

Как сообщает издание Nokiamob, китайская компания HMD Global, обладающая правами на бренд Nokia, свернет выпуск устройств под данной торговой маркой.

Обозреватели отмечают, что с первого февраля текущего года витрина с мобильными устройствами Nokia станет доступна на сайте HMD, в связи с чем можно предположить, что сайт nokia.com больше не будет иметь отношения к смартфонам. Журналисты подчеркивают, что подобным образом китайский производитель, владеющий брендом Nokia с 2016 года, в то время как срок договора о правах истекает в 2025 году, переосмыслил будущее своей продукции.

Напомним, что в сентябре 2023 года появилась информация, согласно которой компания HMD Global, укрепившаяся благодаря Nokia, намерена выпускать смартфоны под собственным брендом.