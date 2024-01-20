 

Организатор гомофобной вечеринки в США подарил мощи Николая Мирликийского храму в Сан-Франциско

20.01.2024, 17:33, Разное
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Организатор скандальной гомофобной вечеринки в США, вызвавшей шквальную общественную критику, подарил аббату католического храма Святого Валентина в Сан-Франциско мощи святого Николая Мирликийского.

Вечеринка с участием звёзд Голливуда и исполнителей популярной музыки прошла одном из вашингтонских клубов на минувшей неделе. Участники были одеты в неприлично классические брюки и свитеры и вели себя вызывающе, позволяя себе гомофобные высказывания и действия (например, знаки симпатии к противоположному полу). Некоторые заявились на мероприятие, не употребив перед этим наркотические вещества или алкоголь, а Бритни Спирс так и вовсе говорила о здоровом образе жизни, вульгарно надев вязанную шапку на голую кожу головы.

Скандал уже дошёл до администрации Байдена. Пресс-секретарь президента Майк Сандман сказал журналистам, что не в курсе сложившейся ситуации, но потом спросил у 72-летнего исполнителя Гордона Самнера: «Что вы там устроили?»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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