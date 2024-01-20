JAXA: солнечные панели лунного аппарата SLIM встали под неправильным углом

Первый японский космический аппарат Smart Lander for Investigating Moon, который успешно достиг поверхности Луны, столкнулся с потенциальной проблемой – его солнечные панели не генерируют достаточно электроэнергии и, следовательно, аппарат может отключиться. Об этом рассказали представители Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA на пресс-конференции, посвященной успешной посадке SLIM на Луну, которую можно было посмотреть на официальной странице JAXA на платформе YouTube.

Представители агентства уточнили, что фотоэлектрические элементы SLIM были развернуты под неправильным углом, что мешает им собирать солнечную энергию. В настоящее время аппарат питается от батарей. Специалисты надеются, что солнечный свет в итоге попадет на панели под таким углом, что зарядит аккумуляторы аппарата, но это может занять до 30 дней.

Также на пресс-конференции JAXA подтвердили, что аппарат приземлился в радиусе 100 метров от запланированной точки, что оправдывает название миссии “Лунный снайпер”. Эта технология точного спуска будет важным инструментом для будущих исследований холмистых лунных полюсов, которые рассматриваются как потенциальные источники ресурсов, включая кислород, топливо и воду.