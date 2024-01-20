 

Астрофизик Чащей объяснил, что вспышки на Солнце не угрожают Земле

20.01.2024, 16:25, Разное
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Как сообщает издание «Секрет фирмы», в течение ближайших двух лет вспышки на Солнце будут происходить раз в месяц и чаще, но опасаться повышения степени частоты подобных явлений не стоит, о чем заявил астрофизик Игорь Чащей.

Отметив, что нашей планете ничего не угрожает, эксперт подчеркнул: «И Солнце, и Земля существуют в режиме циклической активности уже миллиарды лет и будут существовать даже после исчезновения человеческой цивилизации».

Активность солнца будет возрастать в рамках 11-летнего цикла еще полтора года, в связи с чем вспышки, являющиеся причиной магнитных бурь, оказывающих влияние на метеозависимых людей, будут фиксироваться все чаще, но на работе электросистем и спутников, уточнил эксперт, это не скажется.   


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