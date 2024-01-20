 

Ученые обозначили новые признаки надвигающейся деменции

20.01.2024, 16:25, Разное
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Как сообщает издание Journal of the International Neuropsychological Society (JINS), американские ученые, представляющие Вашингтонский университет, выявили существенную связь между переменами в умственной деятельности человека и степенью риска развития болезни Альцгеймера.

Напомним, что данное заболевание характеризуется снижением когнитивных способностей в связи с дегенерацией и гибелью клеток головного мозга, причем болезнь Альцгеймера является одной из наиболее распространенных причин деменции.

В ходе исследования, в котором было задействовано 320 человек, ученые выяснили, что ухудшение памяти, степени концентрации внимания и способностей к пространственной навигации можно предсказать по более высокому соотношению определенных белков в спинномозговой жидкости и меньшему объему гиппокампа, представляющего собой область головного мозга, играющую ключевую роль в процессе формирования памяти. Таким образом, можно сказать, что изменения в биологических маркерах тесно сопряжены с переменами в когнитивной сфере.  


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