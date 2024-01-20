 

В NASA не смогли наладить контакт с марсианским дроном после его 72-го полета

20.01.2024, 15:50, Разное
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Операторы дрона Ingenuity не смогли восстановить связь с устройством после его 72-го полета на Марсе. Инцидент произошел 18 января, тогда же появилось официальное сообщение от NASA.

В ходе полета Ingenuity передавал данные на марсоход Perseverance, который выполняет функцию ретранслятора между вертолетом и Землей.

Однако проблемы возникли при запланированной посадке, когда связь между вертолетом и марсоходом была прервана. Команда Ingenuity в настоящее время анализирует имеющиеся данные и ищет способы восстановить связь.

Специалисты NASA намерены направить марсоход Perseverance к месту, где находится Ingenuity, так как они оказались на некотором расстоянии друг от друга. Использование камер марсохода для осмотра вертолета поможет оценить его текущее состояние.

Ingenuity уже пролетел 17,7 километра и провел 128 минут в воздухе Марса, помогая марсоходу Perseverance в планировании оптимальных маршрутов и воздушной разведке.

Ранее, после двухмесячного перерыва, исследователям NASA удалось восстановить связь с Ingenuity. Сейчас команда работает над восстановлением связи с вертолетом, чтобы продолжить его миссию.


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