 

Мама Бузовой: воспитание Ольги не позволило пойти на вечеринку Ивлеевой

20.01.2024, 15:50, Разное
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Мама популярной телеведущей и певицы Ольги Бузовой Ирина Александровн, высказала свое мнение о том, почему ее дочь не присоединилась к вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Ирина Александровна подчеркнула, что ее строгое воспитание могло повлиять на решение дочери. Однако она предпочла оставить вопрос о причинах отсутствия Ольги на мероприятии самой телеведущей.

Ирина Александровна верит, что ее воспитание “вложило какие-то принципы” в Ольгу, но оставила окончательное решение на дочери. В январе, Ольга Бузова поразила публику, появившись в роскошной шубе стоимостью 26 миллионов рублей, белой шапке-ушанке и латексных штанах, после чего поздравила своих подписчиков со старым Новым годом.

“голая вечеринка” Анастасии Ивлеевой, прошла в ночь на 21 декабря 2023 года в клубе “Мутабор”. 10 января столичный суд приостановил работу этого заведения на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Ряд артистов, участвовавших в этом мероприятии, столкнулись с отменой своих концертов и исключением из новогодних телешоу. Например, Филипп Киркоров потерял рекламные контракты, а его выступления были исключены из эфира рождественского концерта на Первом канале.


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