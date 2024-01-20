«Верните афганскую» – россияне не оценили сомалийскую «кока-колу»

Россияне недовольны качеством «кока-колы» из Сомали, и требуют вернуть поставки из Афганистана или Ирана – об этом заявили специалисты Роскачества.

Начиная с ноября 2023 года, 90 процентов знаменитой газировки привозят в страну именно из Африки.

Афганские поставки прекратились после того, как правообладатели пригрозили Кабулу санкциями вплоть до прекращения отгрузок концентрата, а с Ираном в свою очередь не удалось договориться по цене. Однако оказалось, что колу производят ещё в десятках стран, в том числе в Африке.

Чаще всего потребители сомалийской газировки жалуются на неприемлемо высокое содержание песка и недолив – только 18% банок соответствуют требованиям по объёму напитка. Также в отдельных партиях встречаются: металлическая дробь, фрагменты бумаги, бензин, морская вода и другие компоненты, не предусмотренные оригинальным рецептом.

– Я рад, что у нас есть партнёры, которые не оставят нас без кока-колы, но хочу попросить – верните афганскую, – говорит один из участников опроса. – Она была хотя бы похожа на оригинальную, да и бензин в ней встречался реже.

В свою очередь американские правообладатели намерены запретить сомалийцам отгружать свою продукцию в Россию, но пока не могут выйти на связь с местным менеджером – он находится в морском рейде, связи с ним нет по соображениям безопасности, а сроки возвращения неясны.

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