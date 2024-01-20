Tecno представила в РФ мини-ПК за 47 тысяч рублей

В РФ появилось компактное устройство Tecno Mega Mini M1, стоимость которого составляет 47 тысяч рублей.

Мини-ПК в алюминиевом корпусе оснащен восьмиядерным процессором Intel Core i5-12450H, а объем оперативной памяти составляет 16 гигабайт, с возможностью расширения до 64 ГБ. Устройство, вес которого составляет 410 граммов, обладает SSD-накопителем на 512 ГБ, причем поддерживается установка дополнительного, емкость которого может достигать отметки в 2 ТБ.

Порты USB 4, USB 2.0, USB 3.2 Gen2, HDMI, RJ-45 обеспечивают максимальную степень гибкости при подключении устройств к Tecno Mega Mini M1, демонстрирующему высокую степень производительности в портативном алюминиевом корпусе.