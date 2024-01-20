 

Ученые изучают возможные пути старения без болезней

20.01.2024, 15:15, Разное
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Как сообщает издание Science News, американские ученые призывают максимально оперативно сместить фокус внимания со стремления к бессмертию в сторону предупреждения инвалидности и болезней, делающих старость несчастной.

В ходе исследования, проведенного под руководством Синтии Кеньон, было установлено, что мутации в гене daf-2 у червя C. elegans могут удвоить продолжительность его жизни, причем выяснилось, что и другой ген daf-12 может продлевать жизнь за счёт остановки роста.

Ученые разработали несколько препаратов, способных остановить процесс старения, одним из которых является рапамицин, оказывающий влияние на рост клеток и синтез белка, а в настоящее время проходящий клинические испытания на людях. Кроме того, исследователи активно изучают подход, направленный на уничтожение распада стареющих клеток, вызывающих воспаление, за счет сенолитиков.    


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