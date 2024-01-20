Сезон Водолея: Таро-гороскоп для каждого знака зодиака

20 января начинается сезон Водолея, который принесет всю высокую энергетику этого знака – честность, нестандартное мышление, независимость, человечность, прогрессивность. Водолеи прирожденные изобретатели и прогрессисты. Примените этот активный и действенный подход к своей жизни. Вот подробный Таро-гороскоп для каждого знака.

Овен

Карта Таро Рыцарь монет означает, что в сфере ваших отношений необходимы осторожность и защита. Что-то идет не так, и вам нужно просто отступить и понаблюдать за этим еще некоторое время, прежде чем предпринимать какие-либо действия.

Позвольте людям показать вам, кто они на самом деле. Они со временем раскроют свою сущность, если вы дадите им такую возможность. Может быть, все в порядке, но не стоит спешить это выяснять. Пусть окружающие сами покажут себя во всей красе, а вы просто наблюдайте, потом действуйте.

Телец

Карта Солнце означает, что оптимизм и позитивность — это билет в мир ваших лучших отношений. Будь солнышком! Улыбнитесь – и мир улыбнется в ответ! Организуйте пикник, устройте вечеринку или ужин, пригласите давно потерянных друзей.

Воссоединитесь с теми, кого любите и давно не видели. Делайте комплименты, будьте щедры, угощайте тех, кто рядом с вами. Солнце показывает, что в 2024 году вы находитесь на правильном пути, чтобы пожинать плоды своей щедрости и позитивности. Развивайтесь в том же направлении и дальше.

Близнецы

Карта Король монет означает, что в сфере ваших отношений необходимы сила и прагматизм. Вы мудрее и проницательнее, чем многие думают, и у вас есть хорошие советы, рекомендации и стойкость, которыми вы можете поделиться с большинством людей.

Вы можете поддержать других в трудные для них времена, дать мудрый совет и стать непоколебимой “скалой”, в которой нуждаются люди. Покажите свою силу, проявите сострадание и понимание. Люди навсегда запомнят то, что вы сделали, если это будет искренне, от всей души.

Рак

Что, если бы вы были на 100% просто сами собой? Карта Суд — это явный сигнал о том, что вы прекрасны сами по себе. Вы наиболее привлекательны и симпатичны, когда принимаете и демонстрируете свою уникальную точку зрения, теплоту, юмор и харизму. Пришло время раскрыть себя, а не прятать, как вы делаете это обычно.

Не меняйте себя ради кого-то, пожалуйста. Даже если это поможет решить некоторые вопросы, такой подход все равно никогда не работает в долгосрочной перспективе. Правда рано или поздно всплывет, и вам станет только хуже. Будьте собой и позвольте людям взять вас такими, какие вы есть. Это будет лучшее решение, чем постоянно пытаться подстраиваться и представлять из себя что-то чуждое вам.

Лев

Карта Тройка монет означает, что у вас есть поклонник в сфере ваших отношений. Кому-то нравится то, что он видит в вас, и он готовится сделать свой шаг навстречу. У вас намечается новый роман, дружба или сотрудничество. Либо вы можете получить повышение по службе, расширить свою сферу деятельности.

Вы усердно работаете, чтобы привлечь внимание и похвалу. Пожинайте плоды этих усилий, потому что вы заслуживаете этой поддержки и этого положительного отношения. Восхищение имеет значение, и репутация всегда важна, кто бы ни говорил обратное. Вы это знаете, и этот удивительный поворот событий укрепит вашу веру в свой талант, способности и привлекательность

Дева

Карта Король Мечей означает, что в вашей сфере отношений необходимы хладнокровие и умение рассчитывать на долгую игру. Будьте рациональны, беспристрастны и даже немного отстранены. Не поддавайтесь тяжелым эмоциям и накалу страстей. Смотрите здраво на факты, придерживайтесь реальности, сохраняйте спокойствие и объективность.

Ваше мнение и советы могут помочь другим выйти из сложной ситуации или вернуть ее на твердую почву. Ваше положение тоже было непростым раньше. Но теперь вам нужно собраться и принять верное решение. Сосредоточьтесь на долгосрочной перспективе. Не застревайте в настоящем моменте.

Весы

Карта Иерофант означает, что в сфере ваших отношений необходимы мудрость и лидерство. Возможно, вы активно ищете старейшину, мудрого консультанта, терапевта, наставника или тренера, и это правильно. Продолжайте в том же духе, как и велит вам гороскоп. Ищите ответы у тех, кто наверняка опытнее вас, и сами помогайте тем, кто ищет помощи.

Нам всем иногда нужно руководство, нам всем нужен кто-то, кто укажет нужное направление. Возможно, вы также играете эту роль и для кого-то другого. В этой жизни важно уметь давать и брать, но этот навык приходит с годами и опытом. Учитесь сами и учите других, получите что-то для себя и поделитесь тем, что имеете.

Скорпион

Карта Семерка монет означает, что в сфере ваших отношений необходима эволюция. Некоторые из ваших старых связей достигают естественного пика или завершения, некоторые изнашиваются, некоторые угасают. Это нормальный процесс, не стоит цепляться за то, что давно изжило себя.

Отпустите то, что перестало быть легким, позитивным или взаимным. Все нормально. Возможно, это просто отсрочка, пауза в отношениях. Не грустите и не злитесь. Просто дайте себе и партнеру свое личное пространство. А пока займитесь новыми знакомствами и посмотрите, кто рядом с вами. Любым отношениям требуется обновление.

Стрелец

Карта Отшельник означает, что в сфере ваших отношений необходимо пространство. Несмотря на ваш откровенно общительный и любящий характер, вам нужно иногда проводить время в одиночестве, чтобы “перезагрузиться” и просто заняться своими делами.

Возможно, кто-то перегружает вас, слишком одержим вами или предъявляет требования, которые вы не можете (да и не хотите) выполнить. Уйдите, отступите, возьмите тайм-аут. Сделайте время, проведенное в одиночестве, священным, а затем сбалансируйте динамику по мере необходимости.

Козерог

Карта Королева мечей означает, что в сфере ваших отношений необходим по-настоящему честный и прямой диалог. Вы хотите выбросить все из головы, а также готовы услышать, как партнер видит важные для вас вещи. Вы подозреваете, что его взгляд отличается от вашей точки зрения, но теперь у вас есть возможность убедиться в этом.

Сделайте первый шаг, начните откровенный разговор. Будьте спокойны и сострадательны и стремитесь понять вторую сторону. Возможно, вы оба требуете друг от друга слишком многого, и вам потребуется небольшой перерыв для “остывания”. Обговорите все спорные моменты, а потом возьмите паузу на время.

Водолей

Карта Рыцарь кубков означает, что вам в отношениях необходимы веселье, смех и романтика. Будьте лихим и любящим рыцарем и расскажите своей половинке о своих чувствах. Сделайте широкий жест, ведите себя романтично и рыцарски.

Ваши близкие просто ждут, пока вы откроетесь и будете относиться к этим отношениям как к великой любви, которой они действительно являются (для них). Спуститесь с облаков своих фантазий в реальный мир и станьте лучшим партнером для своей второй половинки. Затем вместе наслаждайтесь чудесным романом.

Рыбы

Карта Башня означает, что в сфере ваших отношений необходимы терпение и мудрость. Рано или поздно вас посетит откровение, на которое вам нужно будет потратить время, чтобы усвоить его и поработать над ответом. Это не обещает стать легким опытом, но другого варианта у вас нет.

Что бы ни случилось, это к лучшему. Всегда лучше знать правду, чем жить в иллюзиях. Не паникуйте и не волнуйтесь – это то, что вы и так уже знали в глубине души, но надеялись, что это пройдет мимо, не причинив никакого беспокойства. На самом деле будет облегчением наконец встретиться с проблемой лицом к лицу.