 

Нобелевский лауреат Пол Кругман считает, что Китай вступает в эпоху застоя

20.01.2024, 14:40, Разное
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Лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман выразил свою озабоченность текущей экономической ситуацией в Китае, назвав ее началом эпохи “застоя и разочарования”. Эти негативные явления в стране включают в себя дефляцию и высокий уровень безработицы среди молодежи.

Изначально после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, некоторые ожидали “экономического бума” в Китае. Тем не менее, страна не оправдала эти ожидания и “отстает практически по всем экономическим показателям”, за исключением ВВП, который вырос на 5,2%. Однако, как отмечает Кругман, существует сомнение относительно этой цифры.

Экономист указал на “плохое руководство” Си Цзиньпина, которое душит частную инициативу, а также на неустойчивость экономической модели Китая, которая вызвана “финансовыми репрессиями”, высокими темпами инвестиций и слабой системой социальной защиты, вынуждающими семьи накапливать сбережения.

Китай также столкнулся с вызовами в виде снижения численности трудоспособного населения и стагнации производительности, несмотря на его технологический потенциал.

После эффекта от снятия ковидных ограничений экономика Китая выросла на 5,2% в 2023 году, но прогнозируется, что этот показатель в 2024 году не превысит 4,5%. Экономисты также не ожидают возвращения Китая к прежним темпам роста в среднесрочной перспективе, чему могут помешать слабый внешний спрос и структурные ограничения в экономике.


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