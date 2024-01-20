Установлена связь между микрофлорой кишечника и лишним весом

Как заявила микробиолог Софья Цветкова, микрофлора кишечника оказывает существенное влияние на вес человека, приведя в качестве примера эксперимент с однояйцевыми близнецами, являющимися, с генетической точки зрения, идентичными людьми.

Вес одного из близнецов находился в пределах нормы, в то время как у другого выходил за ее пределы. Ученые взяли микробную среду желудочно-кишечного тракта от близнецов и пересадили группе мышей, а через некоторое время выяснилось, что грызуны, которым была пересажена микрофлора от ребенка с лишним весом, столкнулись с ожирением, в то время как в случае с микрофлорой от близнеца с нормальным весом подобные проблемы не возникли.

Эксперт подчеркнула, что состав микрофлоры у людей с ожирением и нормальным весом отличается по количеству бактерий, уточнив, что в первом случае бактерии производят короткоцепочные жирные кислоты, что в условиях низкой физической активности приводит к появлению жировых отложений.