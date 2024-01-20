Мнение: Инженеры были униженным сословием в СССР

Читатели пишут, что инженерам в СССР жилось грустно в том числе и потому, что их считали вторым сортом по сравнению с пролетариатом. Понятно, что ждать технологических чудес от «второго сорта» было бы наивно — особенно в условиях, когда у советских инженеров не было физической возможности производить что бы то ни было самостоятельно, как делали это их коллеги на Западе. Многие славные идеи советских инженеров подстреливались на взлёте, так как ленивому и малограмотному номенклатурному боссу было даже недосуг в них вникать.

Цитирую комментарий (ссылка):

Высокие технологии вместе с инжинирингом убивались в СССР долго и методично. Мой пример: в 1975 году инженер-конструктор, специализация микроэлектроника, в конструкторском бюро получал 110 рублей минус налог. А слесарь на опытном производстве “за стенкой” — 180 рублей, токарь — 220 рублей…

В отделе девять человек, трое работают, остальные за кульманами шапочки вяжут. Но зарплата у всех одинаковая.

Карьерный рост – только через членство в партии. Но для инженеров квота: на одного инженера надо принять в партию трёх рабочих. А в конструкторском бюро мало того, что рабочих столько нет, так они ещё от партии они шарахаются, как чёрт от ладана… Вопрос решить было можно, но через взятку.

Профессиональный рост: второе образование, повышение квалификации, конференции, симпозиумы – только с одобрения парткома и администрации. Чаще всех ездил главный конструктор проекта, он же председатель месткома с образованием физкультурный техникум.

О быте вообще молчу. Семья из четырёх человек в одной комнате в общаге жила пять лет, потом добавили еще одну смежную комнату в той же общаге, там прожили ещё 5 лет. Мифической бесплатной квартиры не дождались, потому что были инженерами, а вот «гегемон» квартиры получал регулярно. [Гегемон — издевательский советский синоним слова «рабочий», от термина «гегемония пролетариата»].

Вот так, идеологически искусственно поднимая значимость «пролетариата», на корню загубили все высокотехнологичные отрасли, без которых сейчас страна в отстающих.

В 1980-м я оказался в группе по созданию первых советских персональных компьютеров. Под олимпиаду удалось «притащить» мимо эмбарго необходимое для разработки софта для микропроцессоров оборудование. Но своего «железа» не было совсем. И надежд на его создание уже не было (заметьте, 1980-е — это ещё СССР). В результате создали первые «интеллектуальные терминалы» на базе 16-разрядного процессора TI9900 и на американском железе, которые отлично отработали Олимпиаду в ТАСС. Далее перешли на 8-разрядные Intel и, сначала на железе Оливетти, а потом на Видеотон сделали уже нормальные РС. Для использования в «отдельных» случаях, так как серийное на чужом железе выпускать было нельзя. А своего компьютерного оборудования в СССР не просто не было — не было даже надежд на его создание.

Сейчас единственная возможность хоть как-то вернуться “в игру” — не прозевать развитие квантовой электроники, в которой сейчас все примерно одинаково в низком старте.

Это к вопросу, почему в Российской Империи технологии быстро развивались, тогда как СССР серьёзно отставал от развитых капстран.

До 1917 инженеры были уважаемыми и обеспеченными людьми, вызывали острую зависть у юного гимназиста Лёни Брежнева и жили в квартирах на 6-10 комнат, из-за чего Ленин даже называл инженеров одной из первых целей для раскулачивания. В СССР, однако, инженеров поставили в подчёркнуто униженное по отношению к пролетариату положение. Если при Сталине работа инженера означала серьёзный риск — достаточно вспомнить хотя бы трагическую судьбу расстрелянных конструкторов танка Т-34 — то в позднем СССР инженеры официально стали низшим сословием.

Трезво смотрящий на жизнь советский человек не видел смысла учиться в вузе пять лет, чтобы получать потом в разы меньшую зарплату, чем закончивший ПТУ разгильдяй, чтобы жить тремя поколениями семьи в общаге или в коммуналке, чтобы подвергаться регулярным и демонстративным унижениям типа выездов «на картошку». В инженеры шли или романтики, готовые даже стоять за кульманом хоть бесплатно, или, чаще, идейные паразиты, ищущие тёплое и безопасное место для профессионального безделья.

Таланты, конечно, дорогу себе пробивали и тогда. Некоторые способные инженеры делали карьеру, становились небольшими начальниками, получали зарплату и соцблага на уровне токаря. Однако этот путь занимал обычно десятилетия, при этом требовал или блата, или удачи. Обычный инженер уровнем выше среднего, честно выполняющий свою работу, так рядовым инженером на пенсию и выходил.

Повторюсь, это было официальной линией партии. Карл Маркс сказал, что главным классом должен быть пролетариат, вот, пожалуйста, так в СССР и сделали. А инженерам оставалось только грустно смеяться над анекдотами про зарплату в 120 рублей и выпусками журнала «Фитиль», в которых инженер безнадёжно завидовал уборщице.

Таким образом, коллеги, ностальгирующим по советским временам следует быть более последовательными, выбрать одно из двух.

Или СССР — это страна социальной справедливости, в которой гегемоном был пролетарий. Страна, где заводские рабочие низкой квалификации паразитировали на инженерах, которые своим полукрепостным трудом оплачивали им относительно короткую очередь на квартиры и прочую скромную социалку.

Или СССР — это страна науки и технологий, в которой инженеры получали большие зарплаты, работали в оснащённых по последнему слову техники лабораториях и даже не задумывались о таких жизненных мелочах, как просторная квартира или современный автомобиль.