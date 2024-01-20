 

Мировые суды выведут из подчинения мирового правительства

20.01.2024, 13:33, Разное
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Президент подписал указ о выведении мировых судов из прямого подчинения мировому правительству – соответствующий документ уже опубликован на официальном сайте правовой информации. Причиной стал отказ инстанций соблюдать статью 5 Конституции РФ о приоритете национального законодательства над международным.

Мировые суды в своих решениях руководствовались актами, принятыми международными организациями – МВФ, МБРР, НАТО, ЛГБТ, а не российским законодательством. В связи с этим гражданские, семейные, административные и уголовные дела рассматривались ненадлежащим образом, считают в Минюсте.

Именно из-за влияния внешних сил, утверждает министерство, продолжается продажа нефти и газа на запад, ведутся закупки оборудования из недружественных стран, а также растёт популярность элементов ЛГБТ-культуры: голых вечеринок, феминного стиля в одежде, электросамокатов и сериала «Слово пацана».

«Мировые суды по сути саботируют наши устои и законы. Эту лавочку мы прикроем», – пообещал министр Чуйченко.

Власти планируют вернуться к лучшим отечественным практикам, возродив, в частности, барские суды и концепцию экспресс-правосудия времён индустриализации. Соответствующие предложения уже направлены в профильный комитет Госдумы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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