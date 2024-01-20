 

Рупор кремлевской пропаганды: Новости борьбы с пятой колонной

20.01.2024, 13:10, Разное
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Новости борьбы с пятой колонной.

1. Госдума завтра рассмотрит законопроект о конфискации имущества по статье о фейках о ВС РФ. Берегите свои диваны. Теперь за ними могут прийти.
2. Чирикова (помните еще бодягу про "Химкинский лес" из песни Шнурова?) и еще пара-тройка чушпанов занесены в список иностранных агентов. Большая часть из внесенных уже удрали из России.
3. Власти Владивостока рекомендовали отменить концерт Арбениной, которая открыто выступала против СВО, а теперь делает вид, что все нормально. Нет, не нормально.
4. Генерал Гурулев призвал возродить ГУЛАГ, чтобы враги народа могли весело махать кайлом на Колыме. На самом деле, для открытия лагерей для врагов народа на Колыме возрождать ГУЛАГ совсем не обязательно.
5. В Бурятии по требованию общественности отменили концерты гражданки США Орбакайте, которая почему то хочет давать концерты не в Майями, а в Улан-Удэ. Этого нам не надобно.
6. Согласно постановлению Верховного Суда, употребление феменитивов является признаком принадлежности к ЛГБТ. Говоришь "авторка", "адвокатка", "режиссерка", значит ты П…

Источник: Colonel Cassad


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