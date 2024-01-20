 

Траление морского дня освобождает 60% углекислого газа из отложений

20.01.2024, 12:55, Разное
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Как сообщает издание Frontiers in Marine Science, американские ученые, представляющие Университет штата Юта и NASA, выявили новый источник мощных выбросов углекислого газа из морей и океанов.

В данном случае речь идет о траловом рыболовстве, когда в результате перемещения тяжелой сети происходит вспахивание донных отложений, отличающихся высокой степенью содержания углерода. Согласно расчетам, траление дна приведет к выбросу в атмосферу до 60% углекислого газа в течение девяти лет, а количество углеродных выбросов из-за траловых сетей превышает эмиссию от сжигания всего рыболовного флота мира, насчитывающего около четырех миллионов судов, в два раза.

Автор исследования Триша Этвуд подчеркнула: «Подобно уничтожению лесов, перепахивание морского дна наносит непоправимый вред климату, обществу и дикой природе».     


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