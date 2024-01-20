 

SciRobo: робот FiloBot способен допечатывать свой корпус на 3D-принтере

20.01.2024, 12:20, Разное
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Ученые-робототехники из Итальянского института технологий в Риме разработали уникального робота с названием FiloBot, он способен печатать свое тело на встроенном 3D-принтере. Это новаторское устройство было представлено в исследовании, опубликованном в научном журнале Science Robotics.

Форма FiloBot напоминает змею, причем его голова способна вращаться. При вращении, робот увеличивает длину своего корпуса, позволяя ему перемещаться в нужном направлении. Внутри FiloBot находится специальная трубка, которая подает пластиковое сырье для 3D-печати. Голова робота оборудована электроникой, которая реагирует на внешние сигналы и использует информацию с датчиков для управления 3D-принтером. На противоположном конце устройства находится блок с запасом 3D-чернил, насосом и источником питания.

Исследователи видят множество потенциальных применений для FiloBot, включая мониторинг и взаимодействие с неструктурированной средой, а также создание автономных структур. Этот робот также может использоваться для исследования ландшафтов, оценке риска лавин и оползней, а также для измерения уровней загрязнения в труднодоступных районах.


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