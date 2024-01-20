Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег

Как показали результаты исследования, проведенное сервисом «Работа.ру», наиболее раздражающими привычками, присущими коллегам, россияне назвали громкие разговоры по телефону, чрезмерное употребление нецензурных выражений и курение, набравших 38%, 28% и 25% соответственно.

Далее, с результатом в 21%, расположилась привычка постоянно опаздывать, за которой следуют злоупотребление парфюмом и использование в речи слов паразитов, показатель которых составляет 18% и 16%. Около 13% респондентов подчеркнули, что им не нравится чавканье, 7% отметили, что испытывают раздражение от щелканий суставами и ручкой, а 6% признались, что им не нравится привычка коллег грызть ногти или какие-либо предметы.

Раздражение от таких привычек, как злоупотребление чужим временем, чрезмерная болтливость, перекладывание ответственности и отсутствие организованности, испытывают 22% россиян.