«Вы меня разыгрываете»: Джо Байден не поверил, что Йемен – это название страны

В ходе общения с прессой в Колорадо президент США Джо Байден решил, что журналист, задавший вопрос о ситуации в государстве Йемен, его разыгрывает, и отказался верить в существование такой страны.

Во время обсуждений вопросов по этой теме он был уверен, что его собеседники постоянно используют междометие «да, чувак» (англ. yeah, man).

– Вы меня разыгрываете. Такой ближневосточной страны нет, там только Ирак, Сирия и Украина, – сказал американский лидер в ответ на вопрос корреспондента местного телеканала.

После этого пресс-служба президента взяла технический перерыв. Вернувшись к прессе, Байден пояснил, что в последнее время часто слышал это слово, но думал, что сотрудники его администрации просто используют слова-паразиты «да, чувак».

В финале своего выступления президент пообещал найти и наказать всех виновных в ударах по Йемену.

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