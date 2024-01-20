Продажи смартфона Samsung Galaxy S24 в РФ начались спустя сутки после премьеры

После долгожданной премьеры флагманского смартфона Samsung Galaxy S24 жители РФ стали одними из первых в мире обладателями этой новой модели. Об этом рассказали представители компании МТС.

Компания МТС начала принимать предварительные заказы на это устройство 18 января в 17:00 по московскому времени, и первым, кто получил новинку, был житель Москвы. Таким образом, смартфоны Samsung Galaxy S24 попали к российским владельцам всего спустя сутки после официальной презентации.

За первые 24 часа количество предварительных заказов на Samsung Galaxy S24 оказалось на 22% выше, чем на модели предыдущего поколения. Самой популярной моделью стала версия Ultra, на которую пришлось 75% всех заказов. За ней следуют базовая модель (17%) и версия S24+ (8%).

Цены на новые смартфоны варьируются в диапазоне от 89,9 тыс. рублей до 189,9 тыс. рублей, в зависимости от конфигурации.

Коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов поделился: “Мы всегда стремимся предоставить нашим клиентам доступ к технологическим новинкам среди первых. Период предварительных заказов в наших розничных магазинах продлится до 13 февраля, и сегодняшние, и будущие клиенты смогут получить новые модели, если они сделают заказ до завершения этой даты”.