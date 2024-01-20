 

Задержан таджикский блогер за оскорбление девушек славянской национальности

20.01.2024, 11:10, Разное
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Блогер Салмон Раджабзода из Таджикистана был арестован после размещения в интернете видеозаписей, в которых он высмеивал и оскорблял девушек славянской национальности. Эту информацию пояснила пресс-служба столичной прокуратуры в официальном Telegram-канале.

Суд принял решение о наложении домашнего ареста на Салмона Раджабзода, как меру пресечения. Следствие по данному делу находится под контролем Симоновской межрайонной прокуратуры.

Недавно блогеры Владислав Белокопытов и Максим Гришин были арестованы на десять и семь суток соответственно за нарушение правил безопасности в московском метрополитене (ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ). Они поднялись на крышу одного из прибывших на станцию поездов и пробежались по крышам вагонов. Кроме того, Владислав Белокопытов сорвал две лампочки на одной из люстр.


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