 

Politico – угроза сделке по помощи Киеву — в сенате США опасаются возвращения Трампа

20.01.2024, 11:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Сенат США не скрывает своих опасений по поводу растущего влияния Дональда Трампа на республиканцев в конгрессе. Как пишет Politico, сенаторы считают, что Трамп может помешать заключению сделки по границе и Украине уже сейчас, настраивая однопартийцев против финансирования конфликта. Если Трамп публично выступит против намечающегося компромисса, конгресс однозначно не уступит Байдену и не согласится на поддержку Киева.


AP

Сенат США готовится к тому, что Трамп помешает заключению сделки по границе и Украине, пишет Politico. Хотя переговорщики ещё не пришли к окончательному решению по сделке, их работа уже сталкивается с угрозой отпора со стороны бывшего президента, который стремительно движется к победе и оказывает огромное влияние на позицию республиканцев.

Как отмечает издание, основным поводом для беспокойства стало телевизионное признание спикера Майка Джонсона о том, что он «консультируется с Трампом по вопросам пограничной политики». Теперь, когда бывший президент набрал наибольшее количество голосов в Айове, у него есть все основания чувствовать себя уверенно в том, что он сможет повлиять на республиканцев в конгрессе. Если Трамп полностью выступит против намечающегося компромисса между границей и Украиной, будет ещё труднее представить, что Джонсон и остальные сенаторы-республиканцы всё же уступят Байдену и согласятся на поддержку Киева, передаёт Politico.


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