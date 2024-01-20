Рупор кремлевской пропаганды: Иранская “Ракета 358” уничтожила американский дрон MQ-9 Reaper

Иранская"Ракета 358" уничтожила американский дрон MQ-9 Reaper

Американский разведывательно-ударный дрон MQ-9 Reaper с очень большой долей вероятности был сбит в Ираке передовой иранской ракетой известной как "Ракета 358". Запускали ее формально местные иранские прокси.

Отличительной особенностью "Ракеты 358" является ее компактность, что позволяет запускать ее небольшим расчетом с мобильной платформе вроде пикапа.

Используя микро-турбореактивные двигатели, ракета забрасывается на необходимую высоту, после чего включаются маршевые двигатели и она начинает двигаться к цели. Ракета может длительное время находиться в воздухе и представлять собой одновременно и барражирующий боеприпас (который уже был испытан в боевых условиях в Идлибе, где Иран уничтожил с его помощью топливный склад и в Афганистане, где ей был поражен воздушный командный пункт ЦРУ), и как средство ПВО, уничтожая вертолеты, крупные и средние БПЛА, штурмовики и неосторожные самолеты, которые не ожидают, что в отсутствии активных систем ПВО, с ним с земли могут забросить ракету на сверхзвуковой скорости на 8 км (что существенно выше стандартного потолка современных ПЗРК), а потом на маршевых двигателях с меньшей скоростью еще и до 12 км (во всяком случае именно такие параметры для нее заявлены) при дальности до 100 км.

Появление данной ракеты на вооружении иранских прокси в Ираке создает для США дополнительные проблемы.

Эта же ракета уже есть на вооружение "Хезболлы" в Ливане – как минимум 1 израильский беспилотник "Гермес" был поражен этой ракетой.

На сегодня это одно из наиболее опасных иранских противовоздушных средств, которое может быть поставлено различным иррегулярным формированиям на различных ТВД.

В целом, данное изделие является опасным средством асимметричной войны.

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