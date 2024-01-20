 

KIST: устройство MOONWALK-Omni увеличивает силу ног человека на 30 процентов

20.01.2024, 10:00, Разное
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Инженеры Корейского института науки и технологий разработали инновационное устройство под названием MOONWALK-Omni, которое призвано увеличить силу ног человека на 30%. Этот портативный роботизированный экзоскелет представляет собой пояс с четырьмя мощными приводами, прикрепленными к бедрам. Он не только облегчает ходьбу, но и помогает при подъеме в гору, сделав этот процесс гораздо менее утомительным.

Экзоскелет MOONWALK-Omni имеет вес всего два килограмма и позволяет взрослому человеку надеть его самостоятельно менее чем за 10 секунд, без посторонней помощи. Его искусственный интеллект непрерывно анализирует походку пользователя в режиме реального времени, обеспечивая безопасную и эффективную поддержку мышц в самых разнообразных условиях ходьбы, будь то пологие склоны, неровные каменистые тропы, крутые деревянные лестницы или неровные каменные ступени.

Подтверждением эффективности MOONWALK-Omni стали успешные испытания, в ходе которых пожилой житель с легкостью поднялся на вершину горы Енбон, высотой 604 метра над уровнем моря, при помощи этого устройства. По его собственным словам, использование технологии позволило ему почувствовать себя на 10-20 лет моложе, а горная прогулка была довольно комфортна.

Эта инновационная разработка KIST открывает новые возможности для тех, кто ищет способы повысить мобильность и улучшить качество жизни, и становится важным шагом в развитии носимых технологий для улучшения физической активности и комфорта человека.


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