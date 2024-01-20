Китай не поддержит условия, против которых выступает Россия, как бы этого ни хотел Зеленский

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Украина всеми силами пытается сохранить поддержку международных союзников в условиях продолжающегося вооружённого конфликта с Россией. Зеленский заявил, что очень хотел бы, чтобы на его сторону встал и Китай, самый могущественный политический союзник Москвы, пишет CNN. Однако китайская версия мира — это не то, что хочет видеть Зеленский.



AP

Украина всеми силами пытается сохранить поддержку международных союзников в условиях продолжающегося вооружённого конфликта с Россией. Зеленский заявил, что очень хотел бы, чтобы на его сторону встал и Китай, самый могущественный политический союзник Москвы, пишет CNN.

Усиление давления на Пекин стало центральной темой разговора Зеленского с другими официальными лицами на форуме в Давосе, который прошёл на этой неделе. Там он заявил, что «очень хотел бы, чтобы Китай был вовлечён» в мирный план Украины.Тем временем украинский министр иностранных дел сообщил о желании Киева иметь больше контактов с Пекином «на всех уровнях».

Однако по информации издания, китайский премьер-министр Ли Цян с Зеленским встречаться не стал и покинул ВЭФ. Более того, во время своего 25-минутного выступления на форуме он не упомянул украинский конфликт напрямую, рассуждая в основном об экономике своей страны.

В прошлом году китайские официальные лица действительно активно пытались представить свою страну как потенциального посредника в украинском вопросе. Однако эксперты полагают, что, скорее всего, Пекин решил, что сейчас не время использовать свои глубокие связи с Москвой для усиления давления в целях прекращения конфликта. И тем более он не хочет это делать на условиях Киева.

«Китай считает, что он уже играет важную роль в продвижении к миру. Просто китайская версия мира — это не то, что хочет видеть Зеленский», — цитирует CNN слова Юн Суна, директора китайской программы в вашингтонском аналитическом центре Stimson Center.

Лидер Китая Си Цзиньпин впервые поговорил с Зеленским через 14 месяцев после начала конфликта, отмечает издание. После этого в Москву и Киев был направлен китайский посланник. РФ тогда опубликовала собственное предложение о мирном урегулировании, которое в отличие от предложения Украины включало призыв к прекращению огня без вывода российских войск.

Аналитики считают, что поведение китайского премьер-министра на ВЭФ означает, что Пекин решил занять выжидательную позицию. Конфликт на Украине объективно зашёл в тупик, а вот война на Ближнем Востоке притягивает всеобщее внимание.

«Ранее Китай, возможно, хотел выступить посредником, потому что не хотел, чтобы РФ слишком сильно проиграла. Но теперь на этом фронте меньше беспокойств… У Китая больше стимулов наблюдать за развитием событий на поле боя, что станет основой для любых переговоров», — поясняет Юн Сун. «Теперь, когда США отвлечены на Газу, а ресурсы, доступные Украине, более ограничены, ситуация изменилась в пользу России, у Китая стало ещё меньше причин «продвигать справедливый мир», каким его видят Запад и Украина».

Тем временем министр иностранных дел Китая Ван И сосредоточил своё внимание на ближневосточном конфликте. На этой неделе состоялась его поездка в Каир, где он выступил с совместным заявлением с Лигой арабских государств, призывающим к «немедленному и всеобъемлющему прекращению огня» в Газе. Такой позиции Пекин придерживался с первых дней конфликта.

Ван И также заявил, что Китай призывает созвать «более масштабную, авторитетную и эффективную международную мирную конференцию», а также составить конкретный график реализации решения о сосуществовании Израиля и Палестины.

По мнению CNN, пока неясно, насколько велико влияние Китая на Ближнем Востоке, чтобы играть такую роль. Однако подобные заявления соответствуют давней внешней политике Пекина. Китай одним из первых признал суверенность Палестины и долгое время выступал за решение о сосуществовании двух государств.

Однако эксперты полагают, что Си Цзиньпин видит новые возможности в этом конфликте. Он маневрирует, чтобы позиционировать свою страну как международного лидера, альтернативного США, и параллельно продвигает мысль о том, что американская политика стала причиной разрушения глобальной стабильности.

В понедельник в Швейцарии было объявлено о проведении мирного саммита по Украине по просьбе Зеленского. Тогда будет ясно, готов ли Китай присоединиться к странам, желающим сесть за стол переговоров по этому конфликту. Зеленский описал это как встречу стран, уважающих территориальную целостность Украины.

На вопрос о приглашении Китая его министерство иностранных дел уклонилось от прямого ответа, заявив, что позиция Пекина «сосредоточена на продвижении мирных переговоров» и поддерживает «любые усилия во имя мира». Скорее всего, такая реакция означает, что Китай не будет представлен на высоком уровне, поскольку на этих переговорах будут обсуждаться взгляды Украины, а не России.

До сих пор состоялось уже четыре раунда международных мирных переговоров, и РФ не была представлена ни на одном из них, хотя без её участия мирный договор заключить невозможно, отмечает CNN. Китай присутствовал лишь на одном из них, поскольку его организовала Саудовская Аравия, его близкий стратегический партнёр.

Более того, Китай и РФ видят друг в друге ключевых партнёров в противовес враждебному Западу и продолжают укреплять всесторонние связи на всех уровнях.

«До тех пор, пока РФ этого не примет, что бы ни происходило на мирной конференции, это не имеет значения. Китай не поддержит условия, против которых выступает Россия. Любая попытка вовлечь Китай в такую обстановку потерпит неудачу, потому что Китай также понимает схему своего участия в такой сессии», — уточнил Юн Сун.

Это также может означать, что Китай будет наблюдать за происходящим со стороны, пока не почувствует, что наступил момент для компромисса между Киевом и Москвой. И именно в этом случае он может попытаться усилить свою роль.