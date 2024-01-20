 

Мнение: О гигантских сроках… Власть взялась за СВО всерьёз?

20.01.2024, 6:13, Разное
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Гособвинение запросило 28 лет колонии для 26-летней петербурженки Дарьи Треповой, которую следствие считает виновной в теракте и убийстве военкора Владлена Татарского 2 апреля 2023 года. Дополнительными статьями обвинения выступают «Незаконный оборот взрывных устройств» и «Подделка документов». Если суд согласится, в местах лишения свободы девушка проведёт больше времени, чем до этого жила на свете.

И это, пожалуй, рекорд для российской судебной системы, если не считать пожизненного лишения свободы. Но оно, по УК РФ, не назначается женщинам. Даже за теракт.

По идее, максимальное наказание по совокупности преступлений не может превышать 25 лет. И только по совокупности приговоров оно может перешагнуть эту планку. Но, наверное, компетентные в отечественной юриспруденции разъяснят, как такое возможно.

В тот же день гособвинение запросило девять лет колонии для 19-летнго Вячеслава Зайцева. По версии следствия,от контактов с украинским террористическим режимомот контактов с украинским террористическим режимом он поджёг релейный шкаф на железнодорожных путях в Санкт-Петербурге: оборудование в результате инцидента не пострадало, а в РЖД ущерб оценивали в полторы тысячи рублей. Но обвинитель настаивает, что молодой человек действовал по указке «куратора из СБУ», а само деяние квалифицировал как совершённое в целях «подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ».

Объясняя такие суровые наказания, лоялисты предлагают исходить из того, что «в Киеве действует террористический режим, который вербует молодых людей в России на совершение диверсий и терактов, а потому показательная строгость приговоров призвана уберечь молодёжь от контактов с украинским террористическим режимом». И это, вероятно, позволит предотвратить сотни других терактов. То есть подобные наказания справедливы с точки зрения общества.

А вы как считаете?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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