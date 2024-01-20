 

Индийская провидица сделала очередное страшное предсказание для США

20.01.2024, 5:48, Разное
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В начале этого года индийская провидица Арчена выступила со своими предсказаниями на 2024 год, которые могут потрясти мир.

В передаче «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1», она предупредила о кровавых событиях, которые, по ее словам, произойдут в ноябре в США. Напомним, ранее «провидцы» на российском ТВ уже неоднократно предсказывали быструю победу РФ в Украине, крах Запада и т.д.

По словам Арчены, энергия ненависти проникает в общество Соединенных Штатов, разделяя его на несколько лагерей. Она предвидит волнения, сопровождаемые многочисленными убийствами, оставляя кровавые следы на улицах и все это будет транслироваться через телевизионные экраны.

Арчена заявила:

– Я предвижу волнения, сопровождаемые многочисленными убийствами. Энергия ненависти распространится по всему миру. Люди будут ходить по улицам с кровавыми следами, а другие будут следить за этим по телевизору. Где это произойдет? В США!

Но не только США затронули пророчества Арчены. Она также высказала свои мысли относительно России, подчеркивая, что страна уверенно защищает свои духовные ценности. Несмотря на благоприятный прогноз для России, провидица сделала предупреждение. Она советует быть готовыми к напряженному периоду в конце лета и осенью 2024 года, предвидя возможное давление со стороны политических событий. В ее словах, возможен противороссийский выпад со стороны НАТО, однако она выражает уверенность, что подобные ситуации можно решить через переговоры, избегая военных действий.

Неизвестно, насколько точными окажутся предсказания Арчены, все же они вызывают интерес и поднимают вопросы о будущем, ставя под сомнение незыблемость существующего мирового порядка.


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