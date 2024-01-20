Тенденции женских очков: самые хитовые оправы зимы-2024

Очки необходимы для коррекции зрения и защиты глаз от солнца. Они также являются модным аксессуаром, который дополняет наряд и подчеркивает стиль. Красивая оправа может изменить ваш образ. Мы расскажем о самых модных тенденциях очков, которые будут популярны зимой 2024 года.

Цветные

Оправы ярких цветов станут ведущей тенденцией в дизайне очков 2024 года. Этот стиль был популярен несколько лет назад, но сейчас он снова набирает обороты. В ярких тонах выглядят привлекательно как тонкие, так и толстые оправы. Они подчеркнут ваш образ, если вы предпочитаете наряды нейтральных оттенков.

Особым успехом в этом году будут пользоваться оправы розового цвета. Они идеально вписываются в модный стиль барбикор.

Прямоугольные в большой оправе

Очки прямоугольной формы в массивной оправе будут в тренде в 2024 году. Они помогут вам выделиться из толпы. Такая оправа отличается уникальным дизайном и современной формой. Она идеально подходит как для корректирующих, так и для солнцезащитных очков.

Этот дизайн очков идет женщинам с круглым лицом. Нижняя часть оправы делает скулы более выраженными, а прямые линии визуально вытягивают округленный подбородок.

Большие в тонкой проволочной оправе

Большие очки в тонкой проволочной оправе были популярны в 70-80-е годы. Сейчас они снова возвращаются в моду. Однако модели 2024 года будут не похожи на те, что носили наши родители. Они будут отличаться современными деталями, цветами и формами.

Тонкая оправа оставляет большую часть ваших черты видимой. Она сделает круглое лицо более утонченным. Эта форма очков гармонично сочетается с толстыми вязаными свитерами, кожаными куртками и яркими платьями.

Красные

Если вы затрудняетесь в выборе оттенка оправы, то красный – отличный вариант. Это классический цвет, который сочетается с разными стилями и тонами одежды. Он неподвластен времени и никогда не выйдет из моды.

Красный цвет красиво смотрится как на экстравагантных и ультрамодных оправах, так и в более традиционных дизайнах очков.

Классические

Классические модели очков прослужат вам долго. Они отличаются тонким плоским верхом и сдержанной геометрической формой. В этом году особой популярностью будут пользоваться оправы черного или “тигрового” цвета. Они сочетаются с разными нарядами и подходят к любой форме лица.

Белые или прозрачные

Очки в белой или прозрачной оправе станут одном из важных трендов этого года. Они помогут вам создать элегантный и изысканный образ. Чтобы очки были более заметны на лице, выбирайте наряды и макияж светлых оттенков.

Геометрические модели

Геометрические модели очков помогут вам создать яркий и смелый образ. Они имеют острые углы и необычную форму, например, шестиугольника или восьмиугольника. Они подойдут женщинам, предпочитающим креативный стиль. Такой аксессуар будет красиво смотреться в сочетании с яркими и роскошными нарядами.

В стиле “кошачий глаз”

Очки в стиле “кошачий глаз” вытянуты по направлению к вискам. Это очень женственная форма оправы, которую можно сочетать с одноименным макияжем глаз. Такие очки можно скомбинировать как с вечерними и деловыми нарядами, так и с повседневными джинсами.

Комбинированные

Комбинированные очки сочетают в себе несколько стилей. Например, они могут состоять из массивной пластиковой оправы в верхней части и тонкой металлической полоски снизу. Такой вариант подойдет женщинам, которые любят сочетать в своем образе разные стили.

Прозрачные гибридные

Прозрачные гибридные очки отличаются более тонкой и классической нижней частью и эффектным и массивным верхом. Эта модель выделит вас из толпы. Она будет оставаться актуальной долгое время.

Большие круглые

В этом году в мир моды вернутся большие круглые очки. Они подойдут женщинам, которые предпочитают стиль ретро. Эти очки комфортны для глаз, поскольку не так сильно ограничивают поле зрения, как маленькие модели.