 

Тенденции женских очков: самые хитовые оправы зимы-2024

20.01.2024, 5:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Очки необходимы для коррекции зрения и защиты глаз от солнца. Они также являются модным аксессуаром, который дополняет наряд и подчеркивает стиль. Красивая оправа может изменить ваш образ. Мы расскажем о самых модных тенденциях очков, которые будут популярны зимой 2024 года.

Цветные

Оправы ярких цветов станут ведущей тенденцией в дизайне очков 2024 года. Этот стиль был популярен несколько лет назад, но сейчас он снова набирает обороты. В ярких тонах выглядят привлекательно как тонкие, так и толстые оправы. Они подчеркнут ваш образ, если вы предпочитаете наряды нейтральных оттенков.

Особым успехом в этом году будут пользоваться оправы розового цвета. Они идеально вписываются в модный стиль барбикор.

Прямоугольные в большой оправе

Очки прямоугольной формы в массивной оправе будут в тренде в 2024 году. Они помогут вам выделиться из толпы. Такая оправа отличается уникальным дизайном и современной формой. Она идеально подходит как для корректирующих, так и для солнцезащитных очков.

Этот дизайн очков идет женщинам с круглым лицом. Нижняя часть оправы делает скулы более выраженными, а прямые линии визуально вытягивают округленный подбородок.

Большие в тонкой проволочной оправе

Большие очки в тонкой проволочной оправе были популярны в 70-80-е годы. Сейчас они снова возвращаются в моду. Однако модели 2024 года будут не похожи на те, что носили наши родители. Они будут отличаться современными деталями, цветами и формами.

Тонкая оправа оставляет большую часть ваших черты видимой. Она сделает круглое лицо более утонченным. Эта форма очков гармонично сочетается с толстыми вязаными свитерами, кожаными куртками и яркими платьями.

Красные

Если вы затрудняетесь в выборе оттенка оправы, то красный – отличный вариант. Это классический цвет, который сочетается с разными стилями и тонами одежды. Он неподвластен времени и никогда не выйдет из моды.

Красный цвет красиво смотрится как на экстравагантных и ультрамодных оправах, так и в более традиционных дизайнах очков.

Классические

Классические модели очков прослужат вам долго. Они отличаются тонким плоским верхом и сдержанной геометрической формой. В этом году особой популярностью будут пользоваться оправы черного или “тигрового” цвета. Они сочетаются с разными нарядами и подходят к любой форме лица.

Белые или прозрачные

Очки в белой или прозрачной оправе станут одном из важных трендов этого года. Они помогут вам создать элегантный и изысканный образ. Чтобы очки были более заметны на лице, выбирайте наряды и макияж светлых оттенков.

Геометрические модели

Геометрические модели очков помогут вам создать яркий и смелый образ. Они имеют острые углы и необычную форму, например, шестиугольника или восьмиугольника. Они подойдут женщинам, предпочитающим креативный стиль. Такой аксессуар будет красиво смотреться в сочетании с яркими и роскошными нарядами.

В стиле “кошачий глаз”

Очки в стиле “кошачий глаз” вытянуты по направлению к вискам. Это очень женственная форма оправы, которую можно сочетать с одноименным макияжем глаз. Такие очки можно скомбинировать как с вечерними и деловыми нарядами, так и с повседневными джинсами.

Комбинированные

Комбинированные очки сочетают в себе несколько стилей. Например, они могут состоять из массивной пластиковой оправы в верхней части и тонкой металлической полоски снизу. Такой вариант подойдет женщинам, которые любят сочетать в своем образе разные стили.

Прозрачные гибридные

Прозрачные гибридные очки отличаются более тонкой и классической нижней частью и эффектным и массивным верхом. Эта модель выделит вас из толпы. Она будет оставаться актуальной долгое время.

Большие круглые

В этом году в мир моды вернутся большие круглые очки. Они подойдут женщинам, которые предпочитают стиль ретро. Эти очки комфортны для глаз, поскольку не так сильно ограничивают поле зрения, как маленькие модели.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Мнение: О кинжальных «Кинжалах»… Вы ведь хотите знать всю правду?

20.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Терминал имени Дэн Сяопина

20.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Лекции для темного люда

20.01 / Цвет, который затмит собой другие тренды: как использовать в одежде, макияже и интерьере сливовый – хит 2024 года

19.01 / Они лучше других играют в теннис и более чувствительны к алкоголю: интересные подробности о кареглазых людях

19.01 / Льняное семя в здоровом рационе: зачем и как добавлять его в полезные блюда

19.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Контрреволюция пожирает своих детей

19.01 / Упражнения в сочетании со сбалансированной диетой: стратегии, как восстановить фигуру после беременности и кормления грудью

19.01 / Мнение: О шансах Украины… А доживёт ли она до 2025-го?

19.01 / Выразительный маникюр, длинная шуба, сочный макияж и объемные прически: «Жена мафиози» — ключевой фэшн-тренд 2024 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика