 

Мнение: О кинжальных «Кинжалах»… Вы ведь хотите знать всю правду?

20.01.2024, 5:00, Разное
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Приходится признавать правду: в Киеве — праздник. «Кинжал» — развенчан. Российская гиперзвуковая ракета, гордость президента Владимира Путина, оказалась не тем. Это авторитетное мнение безапелляционно выдал всемирно известный китайский военный эксперт Инь Цзе в не менее известном и авторитетном китайском военном журнале «Ordnance Industry Science and Technology». В иррегулярной рубрике «Opinions».

Теперь — всё. Точка поставлена. #Россия поражена в самое сердце. И уже совсем скоро…

Стоп!

Остановим фривольный полёт украинской стратегической думки. Разберёмся.

И начнём с разборок между «Патриотом» и «Кинжалом» в мае прошлого года. Тогда российская сторона заявила, что уничтожила гиперзвуковой ракетой американский ЗРК. В свою очередь, Вашингтон сообщил, что это не так, и что на самом деле это Patriot сбил «Кинжал». А украинская сторона в доказательство представила фото с киевским мэром Виталием Кличко, позирующим с якобы неразорвавшейся боеголовкой от Х-47M2. В которой пользователи Сети без труда опознали боевую часть бетонобойной авиабомбы советского образца. И не факт, что российской. Других доказательств, помнится, предъявлено не было. Но с тех пор украинская ПВО сбила «Кинжалов» больше, чем Россия их произвела, по данным ГУР МОУ.

Однако вернёмся к китайской военной аналитике. И первое, что бросается в глаза — отсутствие ссылок на первоисточник. В лучшем случае, имеется «пересказ» его некоторых тезисов американским изданием «Business Insider», которое давно замечено в некоторой тенденциозности при освещении украинского кризиса. Ну а киевские бандуристы-сказочники даже из этого удалили целый ряд ключевых вещей.

Первое. «Ordnance Industry Science and Technology» — вовсе не печатный орган НОАК, и его публикации отнюдь не «одобряются на уровне ЦК КПК и китайского военного руководства». Напротив, «Business Insider» аккуратно подчёркивает, что такие журналы не обязательно отражают мнения или информацию внутри Народно-освободительной армии Китая, хотя государственные органы контролируют их редакции.

Второе. #Китай сейчас пристально следит за применением оружия на поле боя и делает выводы. Подобного рода публикации экспертов сознательно акцентируют внимание на недостатках тех или иных систем вооружений, чтобы китайский ВПК видел, что можно улучшить в его собственной продукции. В частности, «Кинжал» в КНР рассматривают в первую очередь в свете дальнейшей модернизации гиперзвукового комплекса Dōngfēng-17. Отсюда и акцент на уязвимостях российского «прототипа».

Третье. Главный вывод китайского военного эксперта — «Кинжал» сам по себе не станет «серебряной пулей» и даже, возможно, «не окажет решающего влияния» на ход специальной военной операции. Вопреки уверениям Кремля, изображающего гиперзвуковую ракету как средство победы, добавляет «Business Insider». Но, простите, в каком заявлении Путина, Шойгу или Герасимова утверждается, что цели СВО будут достигнуты, благодаря Х-47М2? И кто из российских военачальников вообще заикался о ставке на чудо-оружие как средстве достижения целей спецоперации?

Четвёртое. Инь Цзе подробно проанализировал боевое применение «Кинжалов», отметив некоторое ухудшение их атакующих свойств из-за вынужденного использования Су-34 вместо МиГ-31, которые более уязвимы для ЗРК Patriot. У «Сушек» ниже скоростные характеристики, поэтому и «Кинжалы» на старте имеют меньшую скорость. Что ж, приходится признать, что борьба щита и меча — процесс двусторонний. Но и перманентный тоже. Вместе с тем Инь Цзе довольно аккуратно говорит, что из-за переноса на другой самолёт-носитель «на “Кинжалы” теперь нельзя возлагать завышенные и нереалистичные ожидания». А что, раньше можно было?

Пятое. Китайский эксперт также подчёркивает, что применение «Кинжала» наиболее эффективно в рамках системы, которая охватывает целый спектр вопросов — от разведки целей до применения спутников для наведения на них. В этой связи он отмечает слабость и ограниченность российской спутниковой группировки. Что ж, в МО РФ об этом знают и над этим работают. Но спасибо китайскому товарищу за конструктивную критику. Вместе с тем нельзя не отметить, что его выводы не охватывают «кинжальных» атак последних нескольких месяцев (статья была опубликована в ноябре, а готовилась ещё раньше). Тогда как эти удары, судя по имеющимся данным, оказались весьма эффективными.

В этом обзоре я не охватываю вторую «критическую публикацию» — в известном пекинском журнале Military Arms. Потому что не смог найти в Сети следов такого издания. Если кто-то из читателей подкинет ссылку на их сайт, буду признателен. И продолжу разбор полётов.

А пока — в сухом остатке. «Кинжал», конечно, не без недостатков — а у кого их нет? Но в целом он действительно эффективен, учитывая усилия Запада по его компрометации. И, скорее всего, Patriot против него действительно бессилен — тут мы не будем верить джентльменам на слово. Тем более, что их корыстный интерес понятен.

Ну что, все довольны?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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