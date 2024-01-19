Они лучше других играют в теннис и более чувствительны к алкоголю: интересные подробности о кареглазых людях

Как показывает статистика, у большинства людей на Земле карие глаза. Наука объясняет это тем, что наши далекие предки жили в регионах с более теплым климатом, поэтому в их организме было больше меланина, который защищал их от интенсивного солнечного света.

Однако по мере того как они мигрировали во все более прохладные регионы, им требовалось меньше меланина, поэтому глаза становились более светлыми. Практически на всей территории Африки сегодня живут люди с карими глазами, а также на большей части Азии. Вот несколько интересных малоизвестных фактов об обладателях этого цвета глаз.

Мужчин с карими глазами считают более доминирующими

Исследование, проведенное в Восточной Европе, было посвящено изучению ассоциаций, касающихся цвета глаз у мужчин. Ученые пришли к выводу, что представители сильного пола с карими глазами считаются гораздо более доминирующими, чем мужчины с голубыми, серыми или зелеными глазами.

Это может быть связано с тем, что у мужчин с карими глазами, как правило, более угловатая челюсть, более густые брови и более широкие скулы. А такую внешность мы связываем со взрослостью. Тогда как голубой цвет подсознательно напоминает нам о детстве, поэтому голубоглазых парней мы видим более молодыми и мягкими.

Люди с карими глазами лучше играют в теннис

Меланин, отвечающий за коричневый цвет радужки, также помогает мозгу работать более эффективно. Поэтому, чем больше меланина, тем быстрее идет обработка сигналов, поступающих извне. Это также объясняет, почему, как бы невероятно это ни звучало, люди с карими глазами лучше играют в игры с мячом, такие как бейсбол или теннис.

Женщины с карими глазами рожают болезненнее

Согласно исследованиям Питтсбургского университета, женщины с голубыми или зелеными глазами лучше справлялись с дискомфортом и болью, связанными с родами, чем их кареглазые сверстницы. У последних не только болевой порог был ниже, но и симптомы депрессии и тревоги у них были сильнее. По мнению ученых, причиной этого является ген NCX-4, характерный для кареглазых людей и отвечающий за выработку белка, связанного с болевыми рецепторами.

Кареглазых отличает загадочность

Как видим, у кареглазых индивидуумов есть как положительные, так и отрицательные особенности, связанные с окрасом радужной оболочки. Но все же преимуществ оказывается больше. Например, кареглазые люди воспринимаются как более загадочные, поскольку их труднее “читать” по глазам. Это связано с тем, что, когда размер зрачка меняется в зависимости от настроения, на темных глазах это не очень заметно.

Среди плюсов есть и тот, что люди с темной радужкой пьют меньше, чем светлоглазые, потому что более чувствительны к алкоголю. А также у них меньше проблем со слухом, опять же благодаря большему количеству меланина, который защищает нервы от повреждений, вызванных шумом.

На самом деле мы все кареглазые

Пожалуй, самой удивительной новостью для непосвященных является то, что на самом деле у всех людей один цвет глаз – карий. Радужная оболочка состоит из пигмента мелатонина, цвет которого – коричневый. Когда его много, он таковым и воспринимается. Когда же мелатонина меньше, он поглощает меньше света, а отражает больше на более коротких волнах. Вот почему глаза кажутся синими, серыми или зелеными.