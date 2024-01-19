Льняное семя в здоровом рационе: зачем и как добавлять его в полезные блюда

Льняное семя — один из самых универсальных ингредиентов, которые вы можете хранить в своей кладовой. На самом деле, его можно и нужно использовать практически во всех блюдах. Во-первых, оно полезно для здоровья, поскольку может похвастаться впечатляющим количеством клетчатки, омега-3 и фитохимическими веществами, известными как лигнаны. Но это не только вопрос здоровья. Льняное семя, будь то цельное или молотое, очень вкусное. Его поджаренный ореховый вкус может улучшить любое блюдо, от пиццы до салата. Готовы включить в свой рацион больше этого мощного маленького семени?

Панировка

Панировка выводит курицу, рыбу, овощи и другие продукты на новый уровень. По большей части панировка сводится к простому процессу: обмакните основной ингредиент в яйцо, покройте панировочными сухарями, затем обжарьте или приготовьте иным способом. Конечно, мы привыкли использовать настоящие панировочные сухари, но молотое льняное семя также является подходящим вариантом и, возможно, даже более вкусным.

Смузи

Привлекательность этих фруктовых, ярких напитков многогранна: они вкусны, могут включать в себя поистине гигантское количество ингредиентов и способны стать источником питательных веществ. Льняное семя способствует всем этим достоинствам, поскольку оно богато питательными веществами, очень вкусно и способно отойти на второй план. Да, в зависимости от напитка, в котором оно присутствует, льняное семя может быть либо отчетливой вкусовой нотой, либо невидимым элементом.

Существуют буквально тысячи вариантов смузи, куда добавляют льняное семя. Смешайте бананы, клубнику, соевое молоко и льняное семя. Или добавьте ореховое масло и мед к этой смеси.

Данный ингредиент придает смузи землистую ноту, которую любят многие люди, особенно в сравнении со сладкими фруктами.

Соусы и рагу

Семена льна, добавленные в кексы, йогурт или тосты, значительно выделяются. Но они практически исчезают, если добавить их, скажем, в тушеную говядину с кусочками лука, картофеля, жареного цыпленка и моркови. Энчилада – еще один отличный вариант. Льняное семя практически исчезает среди лепешек, соусов и всевозможных начинок.

Придерживаться ежедневного потребления льняного семени очень просто, если в вашем распоряжении эти роскошные рецепты.

Выпечка

Есть два основных способа добавить льняное семя в выпечку, и оба они очень вкусные. Во-первых, вы можете заменить некоторое количество муки молотым льняным семенем или просто добавить немного молотого льняного семени во все, что вы готовите. Первый вариант отлично подходит для тех, кто придерживается низкоуглеводной диеты. Этот подход также идеален для тех, кто хочет сократить потребление масла, поскольку добавление молотого льняного семени обычно означает, что вы можете уменьшить или полностью убрать этот ингредиент.

Другой способ добавить льняное семя в выпечку — использовать цельные, неизмельченные семена. Вы можете смешать их прямо с тестом, чтобы добавить ореховый, хрустящий вкус в нежную булочку, кекс или хлеб.

Однако не останавливайтесь на сладком. Не менее вкусно и привлекательно обвалять в льняном семени бублики, крекеры и пикантные лепешки.

Суп

Льняное семя сделает ваш любимый суп более хрустящим. Более того, в отличие от гренок, крекеров и других крахмалистых гарниров, они устойчивы к размоканию. Льняное семя также придает супу неповторимую сытность.

Наконец, льняные семена просто привлекательны в качестве приправы для супа. Их теплый бронзовый цвет хорошо выделяется на фоне бледных супов, нежных бульонов.

Салат

Орехи и семена являются главным компонентом многих салатов, а льняное семя – одним из лучших. Богатый вкус льняного семени подходит для огромного количества салатов. Оно сочетается с хрустящим ромэном, острой рукколой и зеленым кресс-салатом. Фрукты, бобовые, курица-гриль и яйца, сваренные вкрутую, получают пользу от теплого землистого вкуса льняного семени.

Бутерброды

Возможности бутербродов практически безграничны. Люди добавляют к тостам яйца-пашот, копченый лосось, ореховое масло, нарезанные ягоды, нутеллу и всевозможные другие ингредиенты. Добавление льняного семени — менее известный подход к популярному блюду, но его определенно не следует попробовать.

Немного льняного семени дополнит практически любой тост. Оно отлично сочетается с такими ингредиентам как яйца, авокадо, сливочное масло и рыбные консервы, а также добавляет немного хруста.

Однако не ограничивайтесь солеными вариантами: льняное семя также является отличным дополнением к сладким тостам. Острота клубники, землистая сладость корицы и мягкий вкус банана — все это контрастирует с богатым вкусом льняных семян.

Заправка для салата

Умение заправлять салаты — ключ к тому, чтобы стать отличным поваром. Молотое льняное семя может быть здесь секретным оружием. Оно прекрасно сочетается с самыми разными заправками и особенно полезно для людей, которым необходимо избегать молочных продуктов и/или масла.

Аромат льняного семени придает насыщенность и глубину даже самому легкому салату, а добавление его в заправку облегчает весь процесс приготовления. Но настоящее волшебство заключается в том, что использование молотого льняного семени в вашей заправке позволяет вам отказаться от масла и молочных продуктов. Все, что вам нужно сделать, это смешать воду и льняное семя, и вы получите сочную кремообразную эмульсию, в которую можно добавить травы, специи.