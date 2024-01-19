 

Рупор кремлевской пропаганды: Контрреволюция пожирает своих детей

19.01.2024, 23:09, Разное
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Контрреволюция пожирает своих детей гораздо активнее…

Интересная цитата: «У меня случайно сохранились старые журналы учета задержанных за фарцовку в середине 80-х. То есть предвестников буржуазной революции – самых дерзких, наглых, ушлых, жадных, тех, кто ежедневно спекулировал и скупал валюту. Чтобы оценить, сколько из них преуспело в мире законного капитализма, пришлось потратить время на подобие социологического исследования. Итак: в журналах упомянуты 2 тысячи 872 человека….

Возвращаясь к статистике, с прискорбием констатируем: из тех 2 тысяч 872 фарцовщиков и проституток, сегодня в Петербурге проживает – 1 тысяча 383 – 48%. Какой-либо бизнес зарегистрирован только на 140 лицах. Это 4%. Практически математическая погрешность. Наверняка такая же цифра получилась бы, если бы могли просчитать, сколько переселенцев отправилось в Америку в первой волне и сколько выжило».

Это из довольно интересного цикла статей про «питерскую братву» Е.Вышенкова. Интересного с точки зрения фактов, а не их осмысления, с этим у автора на мой субъективный взгляд все довольно уныло, почти как в перестроечном «Огоньке». И да, у самой «братвы» все было еще хуже. Из его интервью:

«Выжили в основном те, кто сели. То есть государство, желая зла, оказало неоценимую услугу.
— Сколько в процентном отношении выжило, примерно?
— Вот 70 % — это точно. Вот это не обсуждается.
— Выжило?
— Легло! Я считал, с ребятами разговаривал со взрослыми… Мы брали фотографии и смотрели, анализировали, доходит до 90 процентов. То есть, если бы мы мыслили категориями министерства обороны, то мы даже не могли бы расформировать часть. Ее не стало».

(с) А.Степанов

https://vk.com/id10412510 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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