 

Вслед за Киркоровым: “культура отмены” коснулась Орбакайте

19.01.2024, 22:06, Новости дня
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Кажется, что ограничительные меры в адрес известных исполнителей, побывавших на скандальной “голой вечеринке”, начинаются только сейчас. После визита звезд отечественного шоу-бизнеса на мероприятие, среди которых отметились Киркоров и Лолита, их стали бойкотировать: отменять концерты и убирать из фильмов. Недавно стало известно, что народного артиста РФ Филиппа Бедросовича вырезали из популярного телесериала “Сваты”. Вслед за Киркоровым и Лолитой “культура отмены” коснулась и Кристины Орбакайте, и “голая вечеринка” тут ни при чем.

Местные жители и общественные организации раскритиковали Орбакайте, которая, по их мнению, не занимают четкую позицию в отношении специальной военной операции и ведет свою деятельность за пределами России, используя родную страну лишь как источник дохода. Активисты выразили свое возмущение, утверждая, что такие артисты не должны пользоваться публичной поддержкой и обвинили Кристину Орбакайте в связях с иностранными структурами.

Общественники назвали Орбакайте “иноагентом”, которому “не место в публичном пространстве”. Жители отметили, что в настоящий момент наша страна проходит через период, когда важно сплотиться и усилить чувство государственной важности.
Концерт певицы, предварительно назначенный на 13 марта 2024 года в спортивно-культурном комплексе Улан-Удэ, был отменен, несмотря на то, что имя артистки не числится в перечне иностранных агентов. Стоит также отметить, что Кристина Орбакайте не подпадала под официальные запреты РФ.


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