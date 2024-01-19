 

Мнение: О шансах Украины… А доживёт ли она до 2025-го?

19.01.2024, 22:00, Разное
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Все любят говорить, как облажался #Кремль, не взяв Киев «за три дня». Никто не любит говорить, как облажался Запад, решив, будто Россию можно победить «на земле» малой кровью и одним ударом. Сотни тысяч украинцев заплатили за эту ошибку западных политиков, сорвавших «Стамбул», здоровьем или жизнью.

Но с коллективного Запада — как с гуся вода. Теперь там грезят о «реванше»… в 2025 году. Потому что даже самые оптимистичные оптимисты нехотя признают: программа-максимум для Украины — хотя бы год продержаться. Куда уж там «возвращать»!

Обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс назвал свой материал про украинский кризис вполне реалистично — «Час отчаяния Украины». По его мнению, второй год борьбы Владимира Зеленского за выживание начался с больших надежд на победу и «освобождение» новых российских территорий, но заканчивается он большой кровью ради незначительных результатов. И это еще не все: #Украина не сможет одержать решающую победу в 2024 году, констатирует эксперт.

И в 2025 году не сможет тоже. Максимум возможного — улучшить свои позиции на будущих переговорах, продемонстрировав российскому президенту Владимиру Путину уязвимость Крыма и слабость Черноморского флота, а россиянам — тяготы военной кампании с ударами по городам и весям. Эксперт рекомендует Киеву умножить и усилить удары по российской территории, а Западу — плюнуть на законность, правила и принципы, чтобы конфисковать таки «замороженные» российские активы. По его мнению, это воодушевит украинцев, поддержав их решимость сопротивляться, и деморализует российскую #власть, показав ей сколь высоки издержки геополитических амбиций одного человека.

Справедливости ради, Москва уже мысленно «списала» эти #резервы как потери. В риторике российских властей по этой теме звучат слова «кража» и «грабёж». Но в целом все понимают, что можно лишь оттянуть прихватизацию Западом чужого добра. И надеются, что конфискованное станет костью у него в горле.

С таким уровнем «понимания» проблемы довольно смешно воспринимаются советы «новых вливаний в артиллерию, ПВО, авиацию и бронетехнику для ВСУ, предоставление большего количества ударных средств дальнего действия и помощь Украине в более тщательной подготовке армии». Потому что даже при всём этом и самому советчику очевидно: «Даже при такой поддержке #Украина… не сможет вернуть себе все территории, которые она “потеряла” с 2014 года или даже с февраля 2022 года, но такая помощь станет минимальным средством… укрепить позиции Киева на переговорах».

Однако если всё так очевидно и переговоры в 2025 или 2026 году неизбежны, то чего тянуть, обрекая новые сотни тысяч украинцев на верную гибель? Может, лучше начать договариваться уже сейчас?

Ибо остаётся ещё один вопрос: а будет ли Москве с кем договариваться в 2025-м?

Доживёт ли Украина до этого часа?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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