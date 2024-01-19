Выразительный маникюр, длинная шуба, сочный макияж и объемные прически: «Жена мафиози» — ключевой фэшн-тренд 2024 года

Уже несколько сезонов подряд на пике моды находился такой тренд, как “тихая роскошь”. И в одежде, и в прическах, и в макияже, и в маникюре представительницы прекрасного пола отдавали предпочтение лаконичным образам. Актуальными были неброские цвета, гладкие прически, минимумом мейка, натуральный маникюр.

Однако это направление в 2024 году сдает свои позиции, а ему на смену приходит стиль mob wife aesthetic, что в переводе с английского языка означает “эстетика жены мафиози”. Именно ей все чаще уделяют звездные стилисты, создавая экстравагантные образы.

Стиль, вдохновленный кинематографом

Эстетика mob wife в моде получила распространение в двухтысячных годах, будучи вдохновленной образами жен мафиози в ряде известных фильмов. Один из них – это сериал “Клан Сопрано”, снятый Дэвидом Чейзом.

Это американская криминальная драма, в которой присутствуют элементы черной комедии, которая вышла в 1999 году и выдержала шесть сезонов. В России она демонстрировалась на каналах НТВ и ТВ 3. Картина стала культурным феноменом, приобрела широкую популярность и вызвала бурную реакцию критиков.

В этом сериале роль Кармелы Сопрано, супруги мафиозного деятеля Энтони Сопрано, сыграла знаменитая американская актриса Эди Фалко. Ее мы видим на фото слева, представляющем собой кадр из из фильма “Клан Сопрано”.

Сегодня эта новая модная тенденция захватывает подиумы и улицы. Она становится новым любимым стилем, воплощающим в себе смесь элегантности, силы и нотки ностальгии. Вдохновленный женщинами из мафиозных семей прошлых лет, он отражает уверенность в себе и гламурную ауру этих влиятельных леди.

Рискованный образ Лорен Санчес

На фото справа мы видим Лорен Санчес, которая одной из первых восприняла новую эстетику, создав рискованный образ, который восхитил ее поклонников. Лорен получила известность в США как журналистка, ведущая новостей и развлекательных программ.

Сейчас Санчес занимается теле- и кинопроектами, позволяющие ей применять навыки лицензированного пилота. Примечательно, что в ее планах полет в космос в 2024 году с женским экипажем на борту New Shepard.

Недавно бывшая журналистка, которой 54 года, была замечена на Неделе моды в Милане со своим женихом, основателем Amazon Джеффом Безосом, когда они отмечали его 60-летие. Лорен вышла в свет в прозрачном платье в пол с глубоким вырезом и кружевными деталями, обратив на себя внимание экспертов моды, которые заявили, что ее образ полностью соответствует эстетике “жены мафиози”.

Этот выход Санчес – еще одно свидетельство того, что новый стиль отражает такие качества как смелость, экстравагантность, силу духа и в то же время женственность и элегантность.

Основные черты эстетики “жена мафиози”

Один из основополагающих элементов стиля mob wife – это сочетаний классических вещей с яркими эффектными деталями. Например, строгая юбка-карандаш будет отлично смотреться с роскошным меховым манто. Этот образ неподвластен времени и полностью отражает элегантность эстетики “жена мафиози”. Такой наряд удачно дополняют привлекательные аксессуары, такие как солнцезащитные очки, массивные серьги и привлекающие внимание сумки.

В новый тренд прекрасно вписываются и кожаные предметы гардероба. А еще он характеризуется выразительным макияжем, пышной прической или гламурными волнами на волосах. И неудивительно, ведь эта эстетика отражает внутреннюю силу женщины, ее уверенность в себе, умение за себя постоять, целеустремленность. Представительница прекрасного пола с такими чертами характера предпочитает яркость, экстравагантность и не боится привлекать к себе внимание, напротив она жаждет его.

Пальто в пол и шуба с леопардовым принтом

Доминирующий образ “босса” вам помогут создать пальто с меховой отделкой в пол яркого цвета и черный кожаный ремень, подчеркивающий талию и придающий фигуре стройности. Удачным дополнением к этому дерзкому луку будет солнцезащитные очки большого размера и широкополая шляпа в тон поясу.

В качестве еще одного примера яркого отражения эстетики “жена мафиози” можно назвать шубу с леопардовым принтом из искусственного меха в сочетании с фантазийной сумочкой.

Пышная прическа и яркий макияж

Макияж, соответствующий стилю mob wife, – яркий, сочный, дерзкий. Его характеризуют густо очерченные глаза и выразительные губы. Укладка должна быть объемной, в стиле девяностых годов прошлого века.

Как уже говорилось выше, один из образов, служащих вдохновением – это Кармела Сопрано из “Клана Сопрано” в исполнении Эди Фалко, которую мы видим на фото слева. А на снимке справа – кадр из американского фильма “Казино” 1995 года, снятый Мартином Скорсезе, где Шэрон Стоун сыграла роль Джинджер МакКены.

Классический макияж в стиле “жена мафиози” создается с помощью плотного тонального крема, черного карандаша для глаз или темных теней и красной помады. Сначала нужно нанести тональную основу, замаскировав все несовершенства кожи. Затем сделать смоки айс или провести длинные выразительные стрелки, завершив образ красной помадой. Альтернативой может стать коричневый цвет губ.

Маникюр в стиле девяностых

Нейл-дизайн в стиле mob wife может быть не самым ярким, но он обязательно должен быть очень выразительным. Приветствуются как красный цвет, так и бордовый, золотистый, серебристый и черный. Главное – это привлечь внимание окружающих. Не стоит забывать и о классическом французском маникюре, но следует учесть, что в этом сезоне модной будет широкая белая полоска на кончиках ногтей.