Мнение: Личные границы – это святое



Метро в Нью-Йорке в час пик

В последнее время, видимо, на фоне общего обострения по линии “Россия-Запад”, нет-нет да стали вырываться довольно неожиданные признания “о жизни на Западе” у некоторых давнишних и вроде бы абсолютно обжившихся там эмигрантов, со стажем 10, 20 и даже более лет жизни “там”. Так-то, конечно, в общем и целом у эмигрантов как в банде – царит обет молчания, омерта, “о Западе или хорошо, или ничего”… Но тем показательнее исключения (которые образуются всё чаще).

Вот, например, проговорился Борис Локшин, уехавший в Америку еще в 90е (и соблюдающий в целом абсолютную лояльность):

“Культурная разница. За 30 с лишним лет так и не смог привыкнуть. Здесь в переполненном вагоне метро не принято спрашивать, выходите ли вы на следующей остановке. Не ответят и посмотрят как на говно. Нарушение личных границ. Зато, когда двери открываются, все толпой начинают ломиться к выходу, беспощадно отпихивая друг друга и стараясь тыкнуть соседа локтем побольнее. Хотел добавить, что так и в остальном, но… В общем, уже добавил” (Борис Локшин).

Гм… На мой вкус – неожиданная и довольно шокирующая деталь. Хотя вроде пустячок.

UPD. В комментах под постом у Локшина некоторые расхрабрились и пишут, что и в Лондоне – то же самое.