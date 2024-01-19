 

Рупор кремлевской пропаганды: Структура и методы государственной цензуры США

19.01.2024, 20:45, Разное
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В данном документе представлен уже переведенный на русский язык промежуточный отчет Палаты Представителей Конгресса США о структуре и методах работы цензуры в США. Вышел отчет 6 ноября 2023 года и построен на частично рассекреченных правительственных документах.

Название официального документа говорит само за себя.

"Вооружение псевдоэкспертов и бюрократов "дезинформацией" – как федеральное правительство в партнерстве с университетами подвергает цензуре политические высказывания американцев".

Ряд отдельных вкусных моментов на днях выложу отдельно. Там и про роль Facebook, Twitter и прочих в обеспечении государственной цензуры и про маркирование любой нежелательной информации как "дезинформации", цензурирование нежелательной сатиры и юмора, борьбу с альтернативными медиа, приравнивание любых про-трамповских высказываний к "заведомо-ложным" и т.д. и т.п. Цензурированию подвергались в том числе и официальные лица и члены Конгресса США.
После прочтения данного документа. на любого персонажа вещаюшего про свободу слова и мнений в США можете смело смотреть как на круглого идиота. В лучшем случае.

Скачать отчет можно тут https://dropmefiles.com/zcuJX (активно 7 дней)

Источник: Colonel Cassad


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