Мнение: Ленинские историки о Переяславской Раде, потери Германии из-за Украины и зачем украинцы нужны в ЕС

1. Накануне исполнилось 370 лет Переяславской Раде, которую в СССР ошибочно называли воссоединением или союзом Украины и России (никакого государства под названием Украина тогда ещё не существовало), и которая в действительности была добровольным переходом Войска Запорожского под власть «Великого Государя, Царя и Великого Князя Алексея Михайловича, всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержца». Отдельным народом Войско Запорожское в 17-м веке никто не считал (как не считали и донских казаков, например): язык казаков был русским с вкраплениями польских и татарских слов, вера была нашей, православной.

Но, по крайней мере, взгляд советских историков и советской пропаганды на Переяславскую Раду во время празднования её 300-летия в 1954 году строился на тезисе дружбы и братства двух народов. Совсем иной взгляд на это событие был у историков ленинского разлива. Вот что об этом пишет Александр Дюков (ссылка):



А как оценивалась Переяславская рада с марксистской точки зрения? Нет, не как “союз Украины и России”, это сталинско-хрущевский ревизионизм.

Настоящие марксисты указывали, что Переяславская рада – начало колониального господства России над Украиной (БСЭ, 1-е изд., Т. 59, М., 1935, ст. 818). Оцените, кстати, ссылку на Грушевского.

2. Власти Германии открыто признают значительные экономические потери и утрату конкурентоспособности из-за поддержки Украины (ссылка):



Экономика Германии недополучает средства из-за поддержки Украины, признал министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Трансляция выступления велась на сайте парламента.

По его словам, Германия оказывает военную и экономическую поддержку не только Киеву, но и европейским государствам, которые продолжают помогать Украине. «Поэтому мы тратим деньги, этих денег больше нет, и они, надо признать, не поступают в нашу экономику», — назвал он последствия политики ФРГ.

Также экономика Германии стала менее конкурентной из-за отказа от российского газа. Электроснабжение было выстроено на зависимости от российского топлива, что позволяло стране конкурировать на рынках. После отказа от газа из России цены на энергию стали выше, и преимущество было утрачено, объяснил парламенту ФРГ Хабек.

3. Тем не менее, определённые утешительные выгоды Германия и страны ЕС от продолжения конфликта всё-таки имеют. Кое-кто в Европе даже прямым текстом озвучивает, зачем европейским странам нужно продолжение проигранной уже прокси-войны с Россией (ссылка):

Украинские беженцы могут помочь Европе восполнить нехватку рабочей силы. О такой возможности преодолеть дефицит на рынке труда в интервью газете Financial Times (FT) заявил глава Международного центра по развитию миграционной политики (ICMPD) Михаэль Шпинделеггер.

По его словам, на территории Европы проживает много беженцев с Украины, однако «если посмотреть на рынок труда, то там с ними совсем другая ситуация».

«Если вы посмотрите на Германию, Австрию, Нидерланды, то увидите потребность в рабочей силе, внутри стран не хватает людей для работы в компаниях», — отметил он.

В связи с этим Шпинделеггер призвал страны Европейского союза в 2024 году обеспечить рабочими местами как минимум половину украинцев, а к 2025-му — увеличить число работающих граждан до двух третей. Глава ICMPD считает, что в первую очередь они могут восполнить нехватку персонала в сфере здравоохранения.

Грубо говоря, пускай Европа станет беднее, пускай цены на энергию и на еду надолго останутся высокими – зато миллионы украинских беженок будут работать медсёстрами и сиделками для стареющего населения европейских стран. Это смягчит демографический кризис, кроме того европейские старики предпочитают видеть в этой роли именно украинок, а не выходцев с других континентов.