 

Сбер и «АвтоВАЗ» углубляют сотрудничество для цифровизации и инноваций в автопроизводстве

19.01.2024, 19:55, Разное
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Сбер и «АвтоВАЗ» расширяют сферу совместной работы, сосредотачиваясь на цифровизации и инновациях в автомобильной промышленности. Передовые технологии искусственного интеллекта, разработанные Сбером, будут интегрированы в автомобильную продукцию «АвтоВАЗа». Кроме того, финучреждение будет участвовать в инвестиционном проекте, направленном на создание новой модели легкового автомобиля.

Сотрудничество между Сбером и «АвтоВАЗом» строится на долгосрочных отношениях, включая кредитование, факторинг и расчетно-кассовое обслуживание. «АвтоВАЗ» также участвует в зарплатном проекте банка, поддерживая развитие производства и инновации на предприятии.

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, цель встречи заключалась в использовании опыта и ноу-хау Сбера в области цифровизации, машинного обучения и искусственного интеллекта для разработки продуктов и сервисов, необходимых «АвтоВАЗу» для эффективного развития.

Ведяхин подчеркнул готовность Сбера интегрировать свои решения и сервисы в мультимедийную систему автомобилей Lada. Технические специалисты банка также консультируют по использованию технологий промышленного интернета вещей, визуализации технологических процессов и мониторингу оборудования на производстве.

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов выразил благодарность Сберу за поддержку и финансирование новых проектов. Он отметил, что банк, являясь лидером IT-отрасли, предоставил возможность использовать свои наработки в области автомобильной телематики и сервисов, которые будут подробно изучены в ближайшем будущем.


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