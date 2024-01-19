 

Экономист Чирков предрек Британии проблемы после запрета на рыболовство в Баренцевом море

19.01.2024, 19:55, Разное
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Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков выразил опасения относительно возможного запрета для Великобритании на рыболовство в Баренцевом море и предупредил о возможных проблемах для Соединенного королевства. Экономический эксперт подчеркнул, что Британия, будучи маленькой по территории страной, всегда испытывает недостаток в природных ресурсах.

Чирков объяснил, что для Великобритании критически важно иметь доступ к ресурсам в как можно большем районе и разнообразных местах. В этом контексте он отметил, что отношения между Западом и Россией по различным конфликтам могут оказать влияние на такие вопросы как рыболовство.

“С моей точки зрения, если западные страны не настроены конструктивно в отношении конфликта на Украине и других подобных конфликтов, то и сотрудничество в более конкретных сферах также не будет приоритетом для обеих стран. Поэтому последствия для Великобритании вполне закономерны”, – заключил Чирков.


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