Мнение: Чертово колесо

«Русская история движется по кругу» – уверял всех нас непревзойденный эрудит всея Руси Дмитрий Быков, еще даже до того, как покинул немытую Россию и удостоился почетного звания иноагента. Да, пожалуй – и это можно проследить по эволюции отношения российской публики к срокам, какие выписывает российская охранка для «политических».

Итак, 90е и почти все «нулевые» – действительно «нулевой период», когда «политических» в России почти не сажали, а если сажали, то почти сразу выпускали (как Ельцин выпустил почти сразу весь ГКЧП, а потом – всех участников попытки «демократического путча» в 1993). Потом появилась ласковая «двушечка» – из уст Путина в 2011, когда неожиданно посадили «Пуссей» за музыкальный номер в ХХС. Как раз на 2 года. Срок был именно политическим, так как все ожидали, конечно, максимум 15 суток. Ну и пошли «двушечки»…

Пока не началось обострение – после 2014. «Взрыв сроков» – понятно, после 2022. Там уже пошло «кто больше» – 6 лет, 7 лет, 15 лет, вот уже и 25 лет (Кара-Мурзе), и 29 лет (Навальному).

Недавно сообщили, что обвинение запросило 4 года и 9 месяцев для Гиркина-Стрелкова. И я уже читаю в разных источниках отзывы от удовлетворенных и/или возмущенных граждан, в диапазоне от «Ну, это мало, слава богу» до «Почему так мало?!» Что здесь сразу вспоминается? Конечно, времена Сталина и ГУЛАГа, 30е-40е прошлого века. Масса авторов, переживших те времена в качестве зеков, от Шаламова до Солженицына, вспоминали (и, помню, меня в детстве это немало шокировало), что в то время срок в 5 лет реально воспринимался всеми – и зеками, и вольняшками – как «детский». Человек попал в лапы сталинского «правосудия» и получил «всего» 5 лет?! Ну это однозначно – «повезло». Считай, помиловали.

Чертово колесо русской проклятой истории сделало очередной круг. «Вы сейчас здесь».