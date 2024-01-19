 

Нэнси Пелоси посетит Башкирию с государственным визитом

19.01.2024, 19:33, Разное
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Делегация представителей дипстейта США во главе с экс-спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси посетит Республику Башкортостан – с таким заявлением выступил госсекретарь Энтони Блинкен.

Чиновники встретятся с лидерами протестующих и передадут им нелетальные средства для ведения борьбы против российских правительственных войск.

В составе делегации – заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, глава зарегистрированной на Виргинских островах частной концессии ЗАО «РФ» Марк Рокфеллер и другие американские чиновники. В администрации поясняют, что будут всеми силами помогать восставшему башкирскому народу. По мнению Нэнси Пелоси, башкиры могут стать достойной новой темой мировой повестки.

– Мы должны поддерживать те или иные движения, потому что бюджеты сами себя не освоят, – рассуждает Пелоси. – Почему бы и не башкиры? Сейчас мы можем предоставить только нелетальные средства, но при правильной фото- и видеосъёмке, это уже немало. Решать те или иные вопросы будем предметно, во время визита и во время прямого диалога. Если журналисты хотят сенсацию, я расскажу, что это пятый по счёту случай, когда мы пользуемся своими привилегиями по британскому договору Горбачёв-Буш 1990 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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