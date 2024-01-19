Мнение: Заморозка – типы и степени

На моем сайте можно прочитать статью, в которой коротко описаны типы заморозки: их происхождение и особенности.

Типам заморозки посвящен фотосериал “Разморозка”, знакомый многим читателям блога.

Также я опубликовала на сайте последний, 19-й сезон, который до этого был только на курсе “Психоалхимия. Схема правильных ходов”.

Теперь его можно посмотреть в открытом доступе и мы его обсудим вскоре.

Еще мы обсудим все те загадочные эпизоды из сериала, разбора которых некоторые ждут. Например, стратегию Казановы, когда ему нужно было обезвредить опасного конкурента в эпилоге к 18-му сезону. На этом алгоритме строятся многие успешные стратегии “победы без войны”.

Большинство людей принадлежат к типу рапуцелей (онегиных), соответственно: женщины и мужчины. Это более двух третей всех людей. К этому типу относится и его подтип: белладонны (КСЖ). Это один тип.

Тип белоснежек (казанов) относительно редкий, тип золушек (печориных) еще более редкий.

Даже когда я определяю каких-то авторов писем как золушек или печориных, я могу ошибаться, потому что по одному-двум письмам тип сложно определить. Скоро я познакомлю вас с системой более точного определения типа и вы все сможете проверить свои догадки по поводу своих типов и типов партнеров. Пока же мы можем считать, что большинство авторов писем – это рапунцели(онегины), за редким исключением.

Смешанных типов не бывает! Тип либо один, либо второй, либо третий: два – противоположных типа (рапунцель и белоснежка), третий – перпендикулярный обоим (золушка). Бывает изредка, что в самой ранней юности мы видим изменение типа, но это связано с тем, что тип пока не проявился. Взрослые люди не меняют тип заморозки, однако могут заморозку преодолеть и от нее избавиться. Тогда тип не будет иметь для них никакого значения.

Зачем мы изучаем все типы, в том числе следим за развитием отношений героев сериала, если самым распространенным является один тип?

Изучить что-то можно только сравнивая это с чем-то другим. Нам было бы не ясно, что такое квадрат, если бы мы не могли сравнить его с кругом и овалом. А так мы видим, что квадрат и круг – две разные фигуры, а круг – частный случай овала, как квадрат – частный случай прямоугольника.

Точно так же рапунцели (онегины) могут понять свой тип заморозки, осознать и отрефлексировать свои ярусы и пороги (внутренние преграды), разобраться в своих комплексах (блокировках) и фрустрациях (спадах мотивации), если рассмотрят свой тип в сравнении с типом белоснежек (казанов) и золушек (печориных).

Увидеть свои особенности можно, только сравнив себя с тем, у кого этих особенностей нет, у кого особенности другие. Нужно увидеть общее и на этом фоне рассмотреть разницу, это и будет называться изучением.

Поэтому все три типа нам очень важны.

Еще важней степени заморозки.

Степени заморозки (высокая – рапан, средняя – рыба, низкая – нерыба) – это самое важное. Не тип заморозки влияет на успешность действий, а степень заморозки. Может показаться, что следует изучать только степени заморозки, не обращая на типы внимания. Но это очень сильно затруднило бы нашу задачу, потому что степень заморозки у разных типов выглядит по-разному. Нам очень важно внимательно разобраться, почему рапанами бывают только рапунцели(онегины), почему у белоснежек(казанов) и рапунцелей(онегиных) средняя степень заморозки (рыбы) проявляется по-разному, и почему золушки(печорины) бывают только нерыбами. У золушек(печориных) есть печальная особенность. Несмотря на то, что они не бывают высокой степени заморозки, и даже средней бывают только в плохие моменты жизни (в депрессии), полностью разморозиться им сложней, чем рапунцелям(онегиным). Полной разморозки с ними почти никогда не происходит. Тип рапунцелей(онегиных) имеет огромную амплитуду изменений. Они могут быть абсолютными рапанами, то есть эгоцентриками, лишенными эмпатии. А могут стать нерыбами и даже рыбаками. И все эти изменения от максимальной степени заморозки до нулевой могут произойти достаточно быстро, в течение нескольких лет. Качество жизни в таком случае меняется кардинально.

Большинство людей сейчас увлечены самоанализом и многие приходят к выводу, что с ними что-то не так. Люди чувствуют, что они плохо знают себя, плохо собой управляют, а еще они плохо понимают других, тогда как некоторые их знакомые делают это лучше и поэтому живут лучше и строят отношения эффективней. И это касается и любовных отношений, и дружеских, и деловых и отношений с детьми и родителями.

Как это часто бывает, обнаружив объективные трудности, люди относят это к болезням: детским травмам или врожденным поломкам, и находят у себя пограничное или биполярное расстройство или высокофункциональный аутизм. Определенно, многие из подобных самодиагнозов – скорее задержка личностного развития, чем болезнь. У человека недоразвита эмпатия, а он считает себя “аутистом”. Или несформированы границы, а он считает себя “пограничником”. Или проблемы с самооценкой, а он считает, что это “биполярка”. Хотя грань между недоразвитием и расстройствами тонка, нельзя недооценивать самовоспитание и переоценивать терапию.

Избавляться от заморозки, то есть от блоков, комплексов, фрустраций и фобий, лучше всего в русле своего типа.

Свой тип нужно принять и полюбить так же как и свою конституцию в имидже, иначе не получится продуктивной работы. Однако и другие типы надо принять тоже, поскольку в отвращении к чертам другого типа кроется причина фрустрации, как и в отвращении к чертам своего.

Принятие своего типа = самоуважение. Принятие других типов – уважение к другим.

И это самая главная, самая первая задача, которую позволяет решать сериал “Разморозка” уже на уровне простого просмотра.

Вспомните, друзья, которые смотрят сериал давно, как менялось у вас восприятие героев своего типа и других типов от сезона к сезону?

Опишите именно изменения восприятия, если они были.

И те, кто смотрят сериал недавно, тоже поделитесь рефлексией.

А если вы смотрели раньше, но теперь смотрите сериал с первых сезонов и воспринимаете иначе, тоже поделитесь.

Если хотите, можете иллюстрировать картинками из сериала.