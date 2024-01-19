Мнение: Мировой рекорд экспорта пшеницы, место России в мировом земледелии и импорт зерна в СССР

1. Россия подтвердила своё звание пшеничной сверхдержавы. Спасибо первой (Крымской) волне санкций, наши славные фермеры восстанавливаются после эпохи колхозов значительно быстрее, чем можно было надеяться ещё в 2013 году. Кстати, что там с дефицитом дизтоплива? Помнится, не так давно комментаторы с характерным акцентом наперебой уверяли меня, что в России страшный дефицит солярки, который вынудит в этом сезоне русских фермеров оставить большую часть урожая гнить на полях. Цитирую из описания реального исхода событий (ссылка):



В 2023 Россия установила абсолютный мировой рекорд по экспорту пшеницы, перекрыв своё же достижение 2018. На основании данных отраслевых источников (ФТС России приостановила публикацию данных по внешней торговле), экспорт пшеницы из России в 2023 составил от 52 до 55 млн тонн. Так, суммируя публичные помесячные данные «Русагротранса», получается число более 52 млн тонн, Российского зернового союза — около 55 млн тонн, расчёты по отдельным периодам сельскохозяйственного года (июль-июнь) дают схожие результаты. При этом Минсельхоз сообщал, что за 11 месяцев 2023 экспортировано 50 млн тонн пшеницы; декабрьский экспорт отраслевыми источниками оценивается от 3 до 4 млн тонн.

Таким образом, Россия примерно на 20% перекрыла свой собственный мировой рекорд 2018, когда было экспортировано 44 млн тонн, и предшествовавший ему рекорд США, составивший 43,9 млн тонн в 1981.

2. Пшеница — особая для нас культура, однако лидирует Россия отнюдь не только по зерну (ссылка):



Зерновые в целом. Россия — 153 млн т в 2022 г., 5% мирового урожая, 4-е место в мире. № 1 — Китай (633 млн т), № 3 — Индия (355 млн т), № 5 — Бразилия (135 млн т).

Гречиха. Россия — 1222 тыс. т в 2022 г., 55% мирового урожая, 1-е место в мире. № 2 — Китай (506 тыс. т), № 3 — Украина (148 тыс. т).

Ячмень. Россия — 23,4 млн т в 2022 г., 15% мирового урожая, 1-е место в мире. № 2 — Австралия (14,4 млн т), № 3 — Франция (11,3 млн т).

Овёс. Россия — 4,53 млн т в 2022 г., 17% мирового урожая, 2-е место в мире. № 1 — Канада (5,23 млн т), № 3 — Австралия (1,73 млн т).

Рожь. Россия — 2,18 млн т в 2022 г., 17% мирового урожая, 3-е место в мире. № 1 — Германия (3,13 млн т), № 2 — Польша (2,34 млн т), № 4 — Белоруссия (0,75 млн т).

Пшеница. Россия — 104 млн т в 2022 г., 13% мирового урожая, 3-е место в мире. № 1 — Китай (138 млн т), № 2 — Индия (108 млн т), № 4 — США (45 млн т).

Кукуруза. Россия — 15,9 млн т в 2022 г., 1,4% мирового урожая, 10-е место в мире. № 1 — США (349 млн т), № 9 — ЮАР (16,1 млн т), № 11 — Канада (14,5 млн т).

Просо. Россия — 308 тыс. т в 2022 г., 1% мирового урожая, 13-е место в мире. № 1 — Индия (11,8 млн т), № 12 — Танзания (335 тыс. т), № 14 — Пакистан (256 тыс. т).

Зернобобовые в целом. Россия — 4,61 млн т в 2022 г., 4,8% мирового урожая, 4-е место в мире. № 1 — Индия (27,7 млн т), № 3 — Китай (4,82 млн т), № 5 — Нигерия (4,2 млн т).

Горох. Россия — 3,62 млн т в 2022 г., 26% мирового урожая, 1-е место в мире. № 2 — Канада (3,42 млн т), № 3 — Китай (1,48 млн т).

Чечевица. Россия — 258 тыс. т в 2022 г., 3,9% мирового урожая, 5-е место в мире. № 1 — Канада (2301 тыс. т), № 4 — Турция (445 тыс. т), № 6 — Непал (252 тыс. т).

Нут. Россия — 468 тыс. т в 2022 г., 2,6% мирового урожая, 5-е место в мире. № 1 — Индия (13,5 млн т), № 4 — Эфиопия (493 тыс. т), № 6 — Мьянма (448 тыс. т).

Овощи и клубнеплоды

Картофель. Россия — 18,9 млн т в 2022 г., 5% мирового урожая, 4-е место в мире. № 1 — Китай (95,6 млн т), № 3 — Украина (20,9 млн т), № 5 — США (17,8 млн т).

Овощи в целом. Россия — 13,2 млн т в 2022 г., 1,1% мирового урожая, 10-е место в мире. № 1 — Китай (616 млн т), № 9 — Индонезия (13,6 млн т), № 11 — Испания (11,8 млн т).

Тыква, кабачки, патиссоны. Россия — 1,05 млн т в 2022 г., 4,6% мирового урожая, 3-е место в мире. № 1 — Китай (7,33 млн т), № 2 — Украина (1,1 млн т), № 4 — США (1,03 млн т).

Огурцы. Россия — 1,64 млн т в 2022 г., 1,7% мирового урожая, 3-е место в мире. № 1 — Китай (77,3 млн т), № 2 — Турция (1,94 млн т), № 4 — Мексика (1,08 млн т).

Морковь и репа. Россия — 1,41 млн т в 2022 г., 3,2% мирового урожая, 4-е место в мире. № 1 — Китай (18,7 млн т), № 3 — США (1,38 млн т), № 5 — Великобритания (0,89 млн т).

Капуста кочанная. Россия — 2,3 млн т в 2022 г., 3,2% мирового урожая, 4-е место в мире. № 1 — Китай (35 млн т), № 3 — Республика Корея (2,43 млн т), № 5 — Украина (1,53 млн т).

Грибы культивируемые. Россия — 129 тыс. т в 2022 г., 0,3% мирового урожая, 9-е место в мире. № 1 — Китай (45,4 млн т), № 8 — Канада (139 тыс. т), № 10 — Франция (102 тыс. т).

Лук репчатый. Россия — 1,6 млн т в 2022 г., 1,4% мирового урожая, 12-е место в мире. № 1 — Индия (31,7 млн т), № 11 — Бразилия (1,66 млн т), № 13 — Судан (1,59 млн т).

Помидоры. Россия — 2,65 млн т в 2022 г., 1,4% мирового урожая, 12-е место в мире. № 1 — Китай (68,2 млн т), № 11 — Иран (3,4 млн т), № 13 — Узбекистан (2,19 млн т).

Фрукты и орехи

Фрукты и бахчевые в целом. Россия — 6,77 млн т в 2022 г., 26-е место в мире, 0,7% мирового урожая. № 1 — Китай (260 млн т), № 25 — Алжир (6,97 млн т), № 27 — ДР Конго (6,72 млн т).

Смородина. Россия — 510 тыс. т в 2022 г., 67% мирового урожая, 1-е место в мире. № 2 — Польша (146 тыс. т), № 3 — Украина (25 тыс. т).

Малина. Россия — 212 тыс. т в 2022 г., 22% мирового урожая, 1-е место в мире. № 2 — Мексика (174 тыс. т), № 3 — Сербия (116 тыс. т).

Вишня. Россия — 297 тыс. т в 2022 г., 19% мирового урожая, 1-е место в мире. № 2 — Польша (184 тыс. т), № 3 — Украина (180 тыс. т).

Яблоки. Россия — 2,38 млн т в 2022 г., 2,5% мирового урожая, 6-е место в мире. № 1 — Китай (47,6 млн т), № 5 — Индия (2,59 млн т), № 7 — Италия (2,26 млн т).

Арбузы. Россия — 1,64 млн т в 2022 г., 1,6% мирового урожая, 6-е место в мире. № 1 — Китай (60,4 млн т), № 5 — Бразилия (1,91 млн т), № 7 — Пакистан (1,58 млн т).

Клубника. Россия — 255 тыс. т в 2022 г., 2,7% мирового урожая, 7-е место в мире. № 1 — Китай (3355 тыс. т), № 6 — Испания (326 тыс. т), № 8 — Польша (199 тыс. т).

Сливы. Россия — 212 тыс. т в 2022 г., 1,7% мирового урожая, 9-е место в мире. № 1 — Китай (6,75 млн т), № 8 — США (280 тыс. т), № 10 — Италия (187 тыс. т).

Черешня. Россия — 59 тыс. т в 2022 г., 2,1% мирового урожая, 11-е место в мире. № 1 — Турция (656 тыс. т), № 10 — Сирия (72 тыс. т), № 12 — Украина (58 тыс. т).

Абрикосы. Россия — 85 тыс. т в 2022 г., 2,2% мирового урожая, 12-е место в мире. № 1 — Турция (803 тыс. т), № 11 — Япония (97 тыс. т), № 13 — Испания (81 тыс. т).

Виноград. Россия — 0,89 млн т в 2022 г., 1,2% мирового урожая, 20-е место в мире. № 1 — Китай (12,6 млн т), № 19 — Португалия (0,9 млн т), № 21 — Греция (0,82 млн т).

Груши. Россия — 85 тыс. т в 2022 г., 0,3% мирового урожая, 22-е место в мире. № 1 — Китай (19,3 млн т), № 21 — Иран (89 тыс. т), № 23 — Австралия (82 тыс. т).

Орехи культивируемые. Россия — 27 тыс. т в 2022 г., 0,2% мирового урожая, 50-е место в мире. № 1 — Китай (3312 тыс. т), № 49 — Египет (28 тыс. т), № 51 — Аргентина (23 тыс. т).

Масличные и другие технические культуры

Семена льна. Россия — 1767 тыс. т в 2022 г., 44% мирового урожая, 1-е место в мире. № 2 — Казахстан (846 тыс. т), № 3 — Канада (473 тыс. т).

Подсолнечник. Россия — 16,4 млн т в 2022 г., 30% мирового урожая, 1-е место в мире. № 2 — Украина (11,3 млн т), № 3 — Аргентина (4,05 млн т).

Сахарная свёкла. Россия — 48,9 млн т в 2022 г., 19% мирового урожая, 1-е место в мире. № 2 — Франция (31,5 млн т), № 3 — США (29,6 млн т).

Лён-волокно. Россия — 24,1 тыс. т в 2022 г., 2,8% мирового урожая, 5-е место в мире. № 1 — Франция (653 тыс. т), № 4 — Китай (29 тыс. т), № 6 — Великобритания (14 тыс. т).

Рапс. Россия — 4,51 млн т в 2022 г., 5,2% мирового урожая, 6-е место в мире. № 1 — Канада (18,7 млн т), № 5 — Франция (4,52 млн т), № 7 — Германия (4,29 млн т).



Соя. Россия — 6 млн т в 2022 г., 1,7% мирового урожая, 7-е место в мире. № 1 — Бразилия (120,7 млн т), № 6 — Канада (6,54 млн т), № 8 — Парагвай (4,53 млн т).

Многие наивные души до сих пор спрашивают, в чём Россия первая. На самом деле, много в чём. Например, как мы видим из списка выше, мы занимаем первое место сразу по многим сельскохозяйственным культурам, причём наши позиции укрепляются. Помогает нам в этом до сих пор Запад — к примеру, Израиль, который в 2022 приостанавливал поставки моркови в Россию (ссылка). Да, я читал, что израильская морковка длиннее и толще — 30 сантиметров против 15-20 сантиметров у русской. Но, с другой стороны, если вам в суп, то какая разница?

3. График чистого импорта зерна (за вычетом экспорта) в позднем СССР и России, от блогера Genby (ссылка):

Как видно, импортировать зерно начали уже при позднем Хрущеве, а во времена Брежнева зависимость СССР от поставок продовольствия из Канады только росла и росла. Зерно партия покупала за деньги, вырученные, главным образом, за счёт экспорта нефти и газа.

Конечно, Хрущёв и Брежнев пытались, в том числе за счёт тех самых нефтяных денег, финансировать интенсивное развитие собственного сельского хозяйства. Проблема, однако, была принципиальной: социализм с сельским хозяйством несовместим. Смешно вспомнить — даже пионеров и научных работников отправляли тогда в «битву за урожай», чтобы они хоть что-то собрали с полей при помощи неумелого ручного труда.