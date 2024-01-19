 

Стоимость туров в Белоруссию за год увеличилась почти на 40%

19.01.2024, 18:45, Разное
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Белоруссия возглавила список стран, в которых за год значительно подорожали зарубежные туры, их цена поднялась на 37,6%. Тем не менее, по-прежнему соседняя страна остается самой бюджетной для путешествий, средний бюджет поездки в нее составляет около 30 тысяч рублей.

Стоимость отдыха в странах Средней Азии выросла на почти треть, и теперь примерный бюджет этого направления равен 65 тысяч рублей.

Объединенные Арабские Эмираты и Турция также оказались в тройке лидеров по увеличению цен на туры, подорожав на 27,3% и 27,2% соответственно.

С другой стороны, путешествия по РФ стали гораздо более доступными, с ценами, поднявшимися менее чем на пятую часть. Средний бюджет таких поездок составляет всего 11 тысяч рублей.


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